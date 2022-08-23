Muğla'da 'hatalı sollama' kazası: Eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı
04:47 23.08.2022 (güncellendi: 04:50 23.08.2022)
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695008Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695008
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşıdan yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada aralarında Burdur'un Altınyayla ilçesi eski belediye başkanları Süleyman Kılınç ile Mevlüt Şimşek'in de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, öneki gün meydana gelen kazada, Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden Süleyman Kılınç'ın kullandığı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşıdan gelen Süleyman Sazboğaz yönetimindeki arı yüklü kamyona çarptı.
Sağlık ekipleri, ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç'ın, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek'in, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ve Ünal Karapınar'ın vefat ettiğini belirtti.
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695487Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
1/3
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695487
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695052Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
2/3
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695052
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695008Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
3/3
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695008
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
1/3
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695487
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
2/3
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695052
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
3/3
© İHA / MURAT YALÇIN-AW695008
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası
Kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.