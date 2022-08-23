https://sputniknews.com.tr/20220823/muglada-hatali-sollama-kazasi-eski-belediye-baskanlari-dahil-5-olu-2-yarali-1060269218.html

Muğla'da 'hatalı sollama' kazası: Eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı

Muğla'da 'hatalı sollama' kazası: Eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşıdan yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada aralarında Burdur'un... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T04:47+0300

2022-08-23T04:47+0300

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türkiye

muğla

seydikemer

kaza

otomobil

yaralı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, öneki gün meydana gelen kazada, Fethiye'den Antalya'nın Korkuteli ilçesine giden Süleyman Kılınç'ın kullandığı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşıdan gelen Süleyman Sazboğaz yönetimindeki arı yüklü kamyona çarptı.Sağlık ekipleri, ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Altınyayla belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç'ın, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek'in, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ve Ünal Karapınar'ın vefat ettiğini belirtti.Kazada kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz ile yanındaki Yunus Sazboğaz ile Adnan Zeybek ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan 3 yaralıdan Sazboğaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 kişinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/fatihte-iett-otobusu-yayaya-carpip-kacti-1060231985.html

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