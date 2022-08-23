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Müdürün Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik’ten soruşturma
Müdürün Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik’ten soruşturma
Tunceli'de, Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içi WhatsApp grubunda Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Kısa süre sonra grupta bulunan personelin tepki göstermesi ve bazılarının da gruptan ayrılmasından sonra Aytar, "Arkadaşlar çocuklar telefon ile oynamışlar yanlış paylaşımlar olmuş" diyerek kendisini savundu ve daha sonra da yazıyı sildi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli bir çalışanın kapalı WhatsApp grubunda yapmış olduğu paylaşımlara dair haberler yer aldığı belirtildi.Açıklamada, konunun Valilik tarafından öğrenilmesi üzerine, kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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whatsapp, tunceli, fevzi aytekin, hakaret
whatsapp, tunceli, fevzi aytekin, hakaret

Müdürün Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımına Valilik’ten soruşturma

03:47 23.08.2022 (güncellendi: 03:59 23.08.2022)
© DHAFevzi Aytar
Fevzi Aytar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© DHA
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Tunceli'de, Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içi WhatsApp grubunda Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Paylaşımın ortaya çıkmasının ardından Valilik idari soruşturma başlattı.
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı.
Kısa süre sonra grupta bulunan personelin tepki göstermesi ve bazılarının da gruptan ayrılmasından sonra Aytar, "Arkadaşlar çocuklar telefon ile oynamışlar yanlış paylaşımlar olmuş" diyerek kendisini savundu ve daha sonra da yazıyı sildi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli bir çalışanın kapalı WhatsApp grubunda yapmış olduğu paylaşımlara dair haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, konunun Valilik tarafından öğrenilmesi üzerine, kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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