https://sputniknews.com.tr/20220823/msb-ukraynadan-1-gemi-daha-bu-sabah-hareket-etti-1060273180.html

MSB: Ukrayna'dan 1 tahıl gemisi daha bu sabah hareket etti

MSB: Ukrayna'dan 1 tahıl gemisi daha bu sabah hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha yola çıktığını bildirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

tahıl

rusya

ukrayna

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MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti" açıklaması yaptı. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği belirtildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, rusya, ukrayna