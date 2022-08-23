https://sputniknews.com.tr/20220823/msb-ukraynadan-1-gemi-daha-bu-sabah-hareket-etti-1060273180.html
MSB: Ukrayna'dan 1 tahıl gemisi daha bu sabah hareket etti
MSB: Ukrayna'dan 1 tahıl gemisi daha bu sabah hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha yola çıktığını bildirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T08:01+0300
2022-08-23T08:01+0300
2022-08-23T08:05+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
tahıl
rusya
ukrayna
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MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti" açıklaması yaptı. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği belirtildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, rusya, ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb), tahıl, rusya, ukrayna
MSB: Ukrayna'dan 1 tahıl gemisi daha bu sabah hareket etti
08:01 23.08.2022 (güncellendi: 08:05 23.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan bir geminin daha yola çıktığını bildirdi.
MSB, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti" açıklaması yaptı.
Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetleneceği belirtildi.