https://sputniknews.com.tr/20220823/moldovada-muhalif-sor-partisi-cezaevindeki-genel-baskan-yardimcisi-icin-eylem-duzenliyor-1060283460.html

Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor

Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor

Moldova'da muhalefette yer alan Şor Partisi'nin destekçileri, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Marina Tauber'in serbest bırakılması için Devlet... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T13:39+0300

2022-08-23T13:39+0300

2022-08-23T13:39+0300

dünya

şor partisi

moldova

eylem

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Geçen ay Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Şor Partisi aktivistlerinde ve destekçilerinde yasadışı finansman davası kapsamında arama yapmış ve parlamento Genel Başkan Yardımcısı Tauber'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırmıştı. 23 Temmuz'da mahkeme, Tauber'e 30 günlük hapis cezası vermişti.Devlet Başkanı binası önünde toplanan eylemciler, Tauber'in siyasi tutuklu olduğunu ve vekilin tutuklanmasının arkasında Devlet Başkanı Maia Sandu olduğunu savunuyor.Genel Başkan Ilan Şor, Sandu'nun Moldova'da hukuk dışı bir durum yarattığını belirterek muhalefeti kitlesel protestolarla buna karşı çıkmaya çağırdı.

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şor partisi, moldova, eylem