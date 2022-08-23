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Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor
Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor
Moldova'da muhalefette yer alan Şor Partisi'nin destekçileri, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Marina Tauber'in serbest bırakılması için Devlet... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T13:39+0300
2022-08-23T13:39+0300
dünya
şor partisi
moldova
eylem
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Geçen ay Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Şor Partisi aktivistlerinde ve destekçilerinde yasadışı finansman davası kapsamında arama yapmış ve parlamento Genel Başkan Yardımcısı Tauber'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırmıştı. 23 Temmuz'da mahkeme, Tauber'e 30 günlük hapis cezası vermişti.Devlet Başkanı binası önünde toplanan eylemciler, Tauber'in siyasi tutuklu olduğunu ve vekilin tutuklanmasının arkasında Devlet Başkanı Maia Sandu olduğunu savunuyor.Genel Başkan Ilan Şor, Sandu'nun Moldova'da hukuk dışı bir durum yarattığını belirterek muhalefeti kitlesel protestolarla buna karşı çıkmaya çağırdı.
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şor partisi, moldova, eylem
şor partisi, moldova, eylem

Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor

13:39 23.08.2022
© SputnikMoldova'da muhalif Şor Partisi destekçileri, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor
Moldova'da muhalif Şor Partisi destekçileri, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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Moldova'da muhalefette yer alan Şor Partisi'nin destekçileri, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Marina Tauber'in serbest bırakılması için Devlet Başkanlığı binasının önünde eylem düzenliyor.
Geçen ay Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Şor Partisi aktivistlerinde ve destekçilerinde yasadışı finansman davası kapsamında arama yapmış ve parlamento Genel Başkan Yardımcısı Tauber'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırmıştı. 23 Temmuz'da mahkeme, Tauber'e 30 günlük hapis cezası vermişti.

Devlet Başkanı binası önünde toplanan eylemciler, Tauber'in siyasi tutuklu olduğunu ve vekilin tutuklanmasının arkasında Devlet Başkanı Maia Sandu olduğunu savunuyor.

Genel Başkan Ilan Şor, Sandu'nun Moldova'da hukuk dışı bir durum yarattığını belirterek muhalefeti kitlesel protestolarla buna karşı çıkmaya çağırdı.
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