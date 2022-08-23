https://sputniknews.com.tr/20220823/moldovada-muhalif-sor-partisi-cezaevindeki-genel-baskan-yardimcisi-icin-eylem-duzenliyor-1060283460.html
Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor
Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor
Moldova'da muhalefette yer alan Şor Partisi'nin destekçileri, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Marina Tauber'in serbest bırakılması için Devlet... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T13:39+0300
2022-08-23T13:39+0300
2022-08-23T13:39+0300
dünya
şor partisi
moldova
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060283004_121:0:1280:652_1920x0_80_0_0_ae5153ccec044f82ce32509cdad450f7.jpg
Geçen ay Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Şor Partisi aktivistlerinde ve destekçilerinde yasadışı finansman davası kapsamında arama yapmış ve parlamento Genel Başkan Yardımcısı Tauber'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırmıştı. 23 Temmuz'da mahkeme, Tauber'e 30 günlük hapis cezası vermişti.Devlet Başkanı binası önünde toplanan eylemciler, Tauber'in siyasi tutuklu olduğunu ve vekilin tutuklanmasının arkasında Devlet Başkanı Maia Sandu olduğunu savunuyor.Genel Başkan Ilan Şor, Sandu'nun Moldova'da hukuk dışı bir durum yarattığını belirterek muhalefeti kitlesel protestolarla buna karşı çıkmaya çağırdı.
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060283004_267:0:1136:652_1920x0_80_0_0_45c27b3519610842febedafe0b7b677c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şor partisi, moldova, eylem
şor partisi, moldova, eylem
Moldova'da muhalif Şor Partisi, cezaevindeki genel başkan yardımcısı için eylem düzenliyor
Abone ol
Moldova'da muhalefette yer alan Şor Partisi'nin destekçileri, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Marina Tauber'in serbest bırakılması için Devlet Başkanlığı binasının önünde eylem düzenliyor.
Geçen ay Moldova Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Şor Partisi aktivistlerinde ve destekçilerinde yasadışı finansman davası kapsamında arama yapmış ve parlamento Genel Başkan Yardımcısı Tauber'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırmıştı. 23 Temmuz'da mahkeme, Tauber'e 30 günlük hapis cezası vermişti.
Devlet Başkanı binası önünde toplanan eylemciler, Tauber'in siyasi tutuklu olduğunu ve vekilin tutuklanmasının arkasında Devlet Başkanı Maia Sandu olduğunu savunuyor.
Genel Başkan Ilan Şor, Sandu'nun Moldova'da hukuk dışı bir durum yarattığını belirterek muhalefeti kitlesel protestolarla buna karşı çıkmaya çağırdı.