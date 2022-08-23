https://sputniknews.com.tr/20220823/milli-savunma-bakani-akar-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1060300616.html
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü: Ukrayna’daki gelişmeler, F-16 tedariki ele alındı
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü: Ukrayna’daki gelişmeler, F-16 tedariki ele alındı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T20:51+0300
2022-08-23T20:51+0300
2022-08-23T21:06+0300
dünya
hulusi akar
lloyd austin
telefon görüşmesi
f-16
ukrayna
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.
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hulusi akar, lloyd austin, telefon görüşmesi, f-16, ukrayna
hulusi akar, lloyd austin, telefon görüşmesi, f-16, ukrayna
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü: Ukrayna’daki gelişmeler, F-16 tedariki ele alındı
20:51 23.08.2022 (güncellendi: 21:06 23.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.