https://sputniknews.com.tr/20220823/milli-savunma-bakani-akar-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1060300616.html

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü: Ukrayna’daki gelişmeler, F-16 tedariki ele alındı

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü: Ukrayna’daki gelişmeler, F-16 tedariki ele alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

hulusi akar

lloyd austin

telefon görüşmesi

f-16

ukrayna

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna’daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

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hulusi akar, lloyd austin, telefon görüşmesi, f-16, ukrayna