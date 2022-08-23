https://sputniknews.com.tr/20220823/merkel-12-milyondan-fazla-multeciyi-ulkeye-kabul-ettigi-icin-unesco-baris-odulune-layik-goruldu--1060306625.html

Merkel, 1.2 milyondan fazla mülteciyi ülkeye kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü

Merkel, 1.2 milyondan fazla mülteciyi ülkeye kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü

Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e, 1.2 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiği için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Barış... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T23:48+0300

2022-08-23T23:48+0300

2022-08-24T00:21+0300

dünya

almanya

mülteci krizi

göçmen

bm

unesco

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UNESCO'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Angela Merkel'in Félix Houphouët-Boigny adına verilen UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.Jüri başkanı ve 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Kongolu doktor Denis Mukwege, yaptığı açıklamada, "2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı, tüm jüri üyelerini derinden etkilemiştir." ifadelerini kullandı. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır. Jürinin aldığı bu karar, göçmenlere ve mültecilere yönelik davranış biçimimizin ciddi bir konu olduğunu hatırlattı" dedi.Ödülün eski Merkel'e ne zaman takdim edileceğine ise açıklamada değinilmedi.2005 yılında şansölyesi seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl’dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi oldu.2005'ten 2021'e kadar Almanya'yı yöneten Angela Merkel, mülteci krizinin yaşandığı 2015'te diğer Avrupa hükümetlerinin aksine mültecileri ülkeye kabul etmesiyle öne çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20180628/merkel-turkiye-suriyeli-multeci--1034059962.html

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almanya, mülteci krizi, göçmen, bm, unesco