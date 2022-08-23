Merkel, 1.2 milyondan fazla mülteciyi ülkeye kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü
23:48 23.08.2022 (güncellendi: 00:21 24.08.2022)
Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e, 1.2 milyondan fazla mülteciyi kabul ettiği için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Barış Ödülü'nün verileceği açıklandı.
UNESCO'nun internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Angela Merkel'in Félix Houphouët-Boigny adına verilen UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldüğü duyuruldu.
🔴 BREAKING NEWS— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) August 23, 2022
The Jury of the Félix Houphouët-Boigny - @unesco Peace Prize 🕊️ has awarded the 2022 Prize to Ms Angela Merkel, former Federal Chancellor of Germany, in recognition of her efforts to welcome refugees.
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Jüri başkanı ve 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Kongolu doktor Denis Mukwege, yaptığı açıklamada, "2015 yılında başta Suriye, Irak, Afganistan ve Eritre'den gelen 1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı, tüm jüri üyelerini derinden etkilemiştir." ifadelerini kullandı.
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır. Jürinin aldığı bu karar, göçmenlere ve mültecilere yönelik davranış biçimimizin ciddi bir konu olduğunu hatırlattı" dedi.
Ödülün eski Merkel'e ne zaman takdim edileceğine ise açıklamada değinilmedi.
UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ise Merkel'in mülteci krizi karşısındaki gayretlerini takdirle karşıladığının altını çizerek, "Acı çekmek evrenseldir. Bu yüzden acıları dindirmeye yönelik çözümler de evrensel olmalı. Barışı sağlamak, acı çekenlere kapıları açmaktır. Jürinin aldığı bu karar, göçmenlere ve mültecilere yönelik davranış biçimimizin ciddi bir konu olduğunu hatırlattı" dedi.
Ödülün eski Merkel'e ne zaman takdim edileceğine ise açıklamada değinilmedi.
28 Haziran 2018, 14:55
2005 yılında şansölyesi seçilen Merkel, Almanya tarihinde 16 yıl 16 gün veya 5 bin 860 gün ile Helmut Kohl’dan sonra en uzun süre Başbakanlık yapan ikinci kişi oldu.
2005'ten 2021'e kadar Almanya'yı yöneten Angela Merkel, mülteci krizinin yaşandığı 2015'te diğer Avrupa hükümetlerinin aksine mültecileri ülkeye kabul etmesiyle öne çıkmıştı.