https://sputniknews.com.tr/20220823/memleket-partisi-genel-baskani-ince-milletimize-ucuncu-bir-secenek-sunmaya-calisiyoruz-1060307022.html
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı”... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T23:37+0300
2022-08-23T23:37+0300
2022-08-23T23:39+0300
muharrem ince
seçim
memleket partisi
politika
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Memleket Partisi lideri İnce, Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşlarla buluştuktan sonra memleketi Yalova’ya gitti.Armutlu ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce Türkiye’nin dört bir yanını dolaştıklarını ifade etti.Muharrem İnce yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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muharrem ince, seçim, memleket partisi
muharrem ince, seçim, memleket partisi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz
23:37 23.08.2022 (güncellendi: 23:39 23.08.2022) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı” dedi.
Memleket Partisi lideri İnce, Bursa’nın Gemlik ilçesinde vatandaşlarla buluştuktan sonra memleketi Yalova’ya gitti.
Armutlu ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce Türkiye’nin dört bir yanını dolaştıklarını ifade etti.
Muharrem İnce yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz üçüncü bir seçenek sunuyoruz milletimize. Pırıl pırıl bir parti. Hazine yardımı yok, belediye yardımı yok, müteahhit yardımı yok. Gönüllülerden oluşmuş bir parti. Gönüllülerle birlikte Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Seçime daha zaman var. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle başaracağımıza inanıyorum.”