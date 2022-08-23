Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz

“Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz üçüncü bir seçenek sunuyoruz milletimize. Pırıl pırıl bir parti. Hazine yardımı yok, belediye yardımı yok, müteahhit yardımı yok. Gönüllülerden oluşmuş bir parti. Gönüllülerle birlikte Türkiye’yi karış karış dolaşıyoruz. Seçime daha zaman var. Allah’ın izni milletimizin isteğiyle başaracağımıza inanıyorum.”