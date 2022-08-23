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https://sputniknews.com.tr/20220823/maymun-cicegi-virusu-abdnin-tum-eyaletlerine-yayildi-1060294246.html
Maymun çiçeği virüsü ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı
Maymun çiçeği virüsü ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı
Maymun çiçeği virüsü vakalarının ABD’nin tüm eyaletlerinde görüldüğü bildirildi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T17:56+0300
2022-08-23T17:56+0300
yaşam
abd
maymun çiçeği virüsü
vaka
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ABC televizyonunun haberine göre bugüne kadar maymun çiçeği virüsünün kaydedilmediği tek eyalet olan Wyoming’de de ilk vaka tespit edildi.Haberde, Wyoming Eyaleti’ndeki Laramie County’de yaşayan bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği kaydedildi.Toplamda ABD’de maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi sayısının 15 bin 433 olduğu aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/dso-acikladi-bir-kopege-sahibinden-maymun-cicegi-virusu-bulasti-1060061337.html
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abd, maymun çiçeği virüsü, vaka
abd, maymun çiçeği virüsü, vaka

Maymun çiçeği virüsü ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı

17:56 23.08.2022
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© DHA
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Maymun çiçeği virüsü vakalarının ABD’nin tüm eyaletlerinde görüldüğü bildirildi.
ABC televizyonunun haberine göre bugüne kadar maymun çiçeği virüsünün kaydedilmediği tek eyalet olan Wyoming’de de ilk vaka tespit edildi.
Haberde, Wyoming Eyaleti’ndeki Laramie County’de yaşayan bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği kaydedildi.
Toplamda ABD’de maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi sayısının 15 bin 433 olduğu aktarıldı.
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