https://sputniknews.com.tr/20220823/maymun-cicegi-virusu-abdnin-tum-eyaletlerine-yayildi-1060294246.html

Maymun çiçeği virüsü ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı

Maymun çiçeği virüsü ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı

Maymun çiçeği virüsü vakalarının ABD’nin tüm eyaletlerinde görüldüğü bildirildi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T17:56+0300

2022-08-23T17:56+0300

2022-08-23T17:56+0300

yaşam

abd

maymun çiçeği virüsü

vaka

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ABC televizyonunun haberine göre bugüne kadar maymun çiçeği virüsünün kaydedilmediği tek eyalet olan Wyoming’de de ilk vaka tespit edildi.Haberde, Wyoming Eyaleti’ndeki Laramie County’de yaşayan bir erkekte maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği kaydedildi.Toplamda ABD’de maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi sayısının 15 bin 433 olduğu aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/dso-acikladi-bir-kopege-sahibinden-maymun-cicegi-virusu-bulasti-1060061337.html

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abd, maymun çiçeği virüsü, vaka