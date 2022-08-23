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https://sputniknews.com.tr/20220823/mans-denizinde-yeni-rekor-bir-gunde-1295-gocmen-gecti-1060283966.html
Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde 1295 göçmen geçti
Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde 1295 göçmen geçti
İngiltere Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'den bir günde geçen bin 295 göçmen ile 2018 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-23T13:57+0300
dünya
manş denizi
ingiltere
fransa
göçmen
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İngiltere ile Fransa arasında bulunan ve göçmenler tarafından Avrupa'dan İngiltere'ye ulaşmak için kullanılan Manş Denizi'nden dün rekor sayıda göçmenin geçtiği duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılından sonra ilk kez bir gün içerisinde bin 295 göçmenin 27 botla Manş Denizi'nden geçtiği aktarıldı. Geçen yıl, 2020'ye göre 8 bin 404 artarak 28 bin 526 kişi Manş Denizi'ni aşmıştı. Manş Denizi'nden 2018'de bir günde bin 185 kişi geçerek rekor kırılmıştı.
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manş denizi, ingiltere, fransa, göçmen
manş denizi, ingiltere, fransa, göçmen

Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde 1295 göçmen geçti

13:55 23.08.2022 (güncellendi: 13:57 23.08.2022)
© AP Photo / Marine NationaleManş Denizi , göçmen
Manş Denizi , göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Marine Nationale
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İngiltere Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'den bir günde geçen bin 295 göçmen ile 2018 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu.
İngiltere ile Fransa arasında bulunan ve göçmenler tarafından Avrupa'dan İngiltere'ye ulaşmak için kullanılan Manş Denizi'nden dün rekor sayıda göçmenin geçtiği duyuruldu.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılından sonra ilk kez bir gün içerisinde bin 295 göçmenin 27 botla Manş Denizi'nden geçtiği aktarıldı.
Geçen yıl, 2020'ye göre 8 bin 404 artarak 28 bin 526 kişi Manş Denizi'ni aşmıştı.
Manş Denizi'nden 2018'de bir günde bin 185 kişi geçerek rekor kırılmıştı.
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