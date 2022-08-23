https://sputniknews.com.tr/20220823/mans-denizinde-yeni-rekor-bir-gunde-1295-gocmen-gecti-1060283966.html

Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde 1295 göçmen geçti

Manş Denizi'nde yeni rekor: Bir günde 1295 göçmen geçti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Manş Denizi'den bir günde geçen bin 295 göçmen ile 2018 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

manş denizi

ingiltere

fransa

göçmen

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İngiltere ile Fransa arasında bulunan ve göçmenler tarafından Avrupa'dan İngiltere'ye ulaşmak için kullanılan Manş Denizi'nden dün rekor sayıda göçmenin geçtiği duyuruldu. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılından sonra ilk kez bir gün içerisinde bin 295 göçmenin 27 botla Manş Denizi'nden geçtiği aktarıldı. Geçen yıl, 2020'ye göre 8 bin 404 artarak 28 bin 526 kişi Manş Denizi'ni aşmıştı. Manş Denizi'nden 2018'de bir günde bin 185 kişi geçerek rekor kırılmıştı.

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manş denizi, ingiltere, fransa, göçmen