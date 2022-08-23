https://sputniknews.com.tr/20220823/lula-brezilya-rusya-ukrayna-arasini-duzeltmeye-calisacak-1060258574.html
Lula da Silva: Brezilya, Rusya-Ukrayna arasını düzeltmeye çalışacak
Lula da Silva: Brezilya, Rusya-Ukrayna arasını düzeltmeye çalışacak
Brezilya’nın eski Devlet Başkanı ve önümüzdeki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan solcu lider Lula da Silva, seçimleri kazanması durumunda, hükümetinin... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T00:05+0300
2022-08-23T00:05+0300
2022-08-23T00:06+0300
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Lula, yabancı basın temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, “Seçimleri kazanınca umarım Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş biter, o zaman daha rahat olurum. Ama eğer bitmezse emin olun Brezilya, barışı yeniden tesis etmek için mümkün olan her şey yapacak, tüm devlet liderleriyle konuşacak” ifadesini kullandı.Paranın istihdam yerine savaşa harcanmasını eleştiren İşçi Partisi lideri, “Kimse savaşa ilgi duymuyor. Ukrayna ve Rusya hükümetlerine engel olmaya çalışmasak umarım savaş en kısa zamanda biter. Savaşın sadece yıkıntılara yol açtığını anlamamız lazım” dedi.Dünya genelindeki çatışmaların sona ermesi için Birleşmiş Milletler’in güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Lula, 21. yüzyıl jeopolitiğini karşılaması gereken BM Güvenlik Konseyi reformunun, Brezilya ve diğer ülkelere bu kurumun bir parçası olmasına fırsat vermesi gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220603/lula-afrikada-insanlar-acliktan-olurken-biden-ukraynaya-40-milyar-dolar-veriyor-bu-olamaz-1056934969.html
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lula da silva, brezilya, ukrayna krizi, rusya, ukrayna
lula da silva, brezilya, ukrayna krizi, rusya, ukrayna
Lula da Silva: Brezilya, Rusya-Ukrayna arasını düzeltmeye çalışacak
00:05 23.08.2022 (güncellendi: 00:06 23.08.2022) Abone ol
Brezilya’nın eski Devlet Başkanı ve önümüzdeki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan solcu lider Lula da Silva, seçimleri kazanması durumunda, hükümetinin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapacağını belirtti.
Lula, yabancı basın temsilcileriyle düzenlediği toplantıda, “Seçimleri kazanınca umarım Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş biter, o zaman daha rahat olurum. Ama eğer bitmezse emin olun Brezilya, barışı yeniden tesis etmek için mümkün olan her şey yapacak, tüm devlet liderleriyle konuşacak” ifadesini kullandı.
Paranın istihdam yerine savaşa harcanmasını eleştiren İşçi Partisi lideri, “Kimse savaşa ilgi duymuyor. Ukrayna ve Rusya hükümetlerine engel olmaya çalışmasak umarım savaş en kısa zamanda biter. Savaşın sadece yıkıntılara yol açtığını anlamamız lazım” dedi.
Dünya genelindeki çatışmaların sona ermesi için Birleşmiş Milletler’in güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Lula, 21. yüzyıl jeopolitiğini karşılaması gereken BM Güvenlik Konseyi reformunun, Brezilya ve diğer ülkelere bu kurumun bir parçası olmasına fırsat vermesi gerektiğini kaydetti.