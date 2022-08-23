https://sputniknews.com.tr/20220823/kuraklik-nedeniyle-konutlara-getirilen-kisitlamalara-uymayan-unlulerin-suyu-kesilebilir-1060282452.html

'ABD'de kuraklık nedeniyle konutlara getirilen kısıtlamalara uymayan ünlülerin suyu kesilebilir'

'ABD'de kuraklık nedeniyle konutlara getirilen kısıtlamalara uymayan ünlülerin suyu kesilebilir'

ABD basınına yansıyan haberlerde, Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle uygulanan su kısıtlamasına rağmen Kim Kardashian, Sylvester Stallone ve Kourtney... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T13:23+0300

2022-08-23T13:23+0300

2022-08-23T13:38+0300

yaşam

abd

abd

kaliforniya

los angeles

kim kardashian

sulama

sulama alanı

su

kuraklık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102665/92/1026659280_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_349c64b74bdebe094be666021614ddc1.jpg

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre ABD'nin batısında 23 yıldır süregelen kuraklıklar nedeniyle Kaliforniya'daki konutlara getirilen su kullanım kısıtlamasına 2 binden fazla lüks konut uymadı.Haberde kurallara uymayan ve belirlenen sınırın üzerinde su kullanan Calabasas ve Hidden Hills semtlerindeki lüks malikane sahipleri arasında Kim Kardashian, Sylvester Stallone, Kourtney Kardashian, Kevin Hart ve Dwyane Wade gibi ünlülerin yer aldığı belirtildi.Kamu Kayıtları yasası kapsamında yapılan bilgi edinme talebiyle elde edilen belgelere göre, birçok kez limiti aşan Kim Kardashian Haziran ayında belirlenenden 878 bin litre, kız kardeşi Kourtney Kardashian ise 454 bin litre daha fazla su kullandı.Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone ise 18 milyon dolarlık malikanesi için belirlenenden yüzde 533 oranında daha fazla su kullanarak 870 bin litre aşım yaptı. Haberde, üst üste aşım yapan konut sahiplerine önce binlerce dolarlık ceza verildiği, aşımın devam etmesi durumunda ise sularının kesildiği kaydedildi.Las Virgenes Belediyesi Su İdaresi, 20'den fazla konutun su vanalarını mühürledi. Konuya ilişkin görüşleri sorulan Kardashian ailesi ve temsilcileri açıklama yapmadı.Stallone'un avukatları ise, kuraklık nedeniyle müvekkillerinin 'proaktif olarak' bir damla sulama sistemi kurduklarını ve bazı çimleri feda etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık 500 yetişkin ağaca ev sahipliği yapan bir mülke dair haberlerin 'durumu yanlış karakterize edebileceğini' söyledi.Kaliforniya'daki Los Angeles şehri, yeşil çimenliklerin otomatik sulama sistemleriyle canlı tutulduğu geniş bahçeli lüks malikaneleriyle biliniyor.

abd

kaliforniya

los angeles

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, kaliforniya, los angeles, kim kardashian, sulama, sulama alanı, su, kuraklık