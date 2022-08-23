https://sputniknews.com.tr/20220823/kuraklik-nedeniyle-konutlara-getirilen-kisitlamalara-uymayan-unlulerin-suyu-kesilebilir-1060282452.html
'ABD'de kuraklık nedeniyle konutlara getirilen kısıtlamalara uymayan ünlülerin suyu kesilebilir'
'ABD'de kuraklık nedeniyle konutlara getirilen kısıtlamalara uymayan ünlülerin suyu kesilebilir'
ABD basınına yansıyan haberlerde, Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle uygulanan su kısıtlamasına rağmen Kim Kardashian, Sylvester Stallone ve Kourtney... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T13:23+0300
2022-08-23T13:23+0300
2022-08-23T13:38+0300
yaşam
abd
abd
kaliforniya
los angeles
kim kardashian
sulama
sulama alanı
su
kuraklık
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Los Angeles Times gazetesinin haberine göre ABD'nin batısında 23 yıldır süregelen kuraklıklar nedeniyle Kaliforniya'daki konutlara getirilen su kullanım kısıtlamasına 2 binden fazla lüks konut uymadı.Haberde kurallara uymayan ve belirlenen sınırın üzerinde su kullanan Calabasas ve Hidden Hills semtlerindeki lüks malikane sahipleri arasında Kim Kardashian, Sylvester Stallone, Kourtney Kardashian, Kevin Hart ve Dwyane Wade gibi ünlülerin yer aldığı belirtildi.Kamu Kayıtları yasası kapsamında yapılan bilgi edinme talebiyle elde edilen belgelere göre, birçok kez limiti aşan Kim Kardashian Haziran ayında belirlenenden 878 bin litre, kız kardeşi Kourtney Kardashian ise 454 bin litre daha fazla su kullandı.Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone ise 18 milyon dolarlık malikanesi için belirlenenden yüzde 533 oranında daha fazla su kullanarak 870 bin litre aşım yaptı. Haberde, üst üste aşım yapan konut sahiplerine önce binlerce dolarlık ceza verildiği, aşımın devam etmesi durumunda ise sularının kesildiği kaydedildi.Las Virgenes Belediyesi Su İdaresi, 20'den fazla konutun su vanalarını mühürledi. Konuya ilişkin görüşleri sorulan Kardashian ailesi ve temsilcileri açıklama yapmadı.Stallone'un avukatları ise, kuraklık nedeniyle müvekkillerinin 'proaktif olarak' bir damla sulama sistemi kurduklarını ve bazı çimleri feda etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık 500 yetişkin ağaca ev sahipliği yapan bir mülke dair haberlerin 'durumu yanlış karakterize edebileceğini' söyledi.Kaliforniya'daki Los Angeles şehri, yeşil çimenliklerin otomatik sulama sistemleriyle canlı tutulduğu geniş bahçeli lüks malikaneleriyle biliniyor.
abd
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abd, abd, kaliforniya, los angeles, kim kardashian, sulama, sulama alanı, su, kuraklık
abd, abd, kaliforniya, los angeles, kim kardashian, sulama, sulama alanı, su, kuraklık
'ABD'de kuraklık nedeniyle konutlara getirilen kısıtlamalara uymayan ünlülerin suyu kesilebilir'
13:23 23.08.2022 (güncellendi: 13:38 23.08.2022) Abone ol
ABD basınına yansıyan haberlerde, Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle uygulanan su kısıtlamasına rağmen Kim Kardashian, Sylvester Stallone ve Kourtney Kardashian gibi ünlülerin belirlenen limitin üzerinde su kullandığı belirtildi.
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre ABD'nin batısında 23 yıldır süregelen kuraklıklar nedeniyle Kaliforniya'daki konutlara getirilen su kullanım kısıtlamasına 2 binden fazla lüks konut uymadı.
Haberde kurallara uymayan ve belirlenen sınırın üzerinde su kullanan Calabasas ve Hidden Hills semtlerindeki lüks malikane sahipleri arasında Kim Kardashian, Sylvester Stallone, Kourtney Kardashian, Kevin Hart ve Dwyane Wade gibi ünlülerin yer aldığı belirtildi.
Kamu Kayıtları yasası kapsamında yapılan bilgi edinme talebiyle elde edilen belgelere göre, birçok kez limiti aşan Kim Kardashian Haziran ayında belirlenenden 878 bin litre, kız kardeşi Kourtney Kardashian ise 454 bin litre daha fazla su kullandı.
Ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone ise 18 milyon dolarlık malikanesi için belirlenenden yüzde 533 oranında daha fazla su kullanarak 870 bin litre aşım yaptı.
Haberde, üst üste aşım yapan konut sahiplerine önce binlerce dolarlık ceza verildiği, aşımın devam etmesi durumunda ise sularının kesildiği kaydedildi.
Las Virgenes Belediyesi Su İdaresi, 20'den fazla konutun su vanalarını mühürledi.
Konuya ilişkin görüşleri sorulan Kardashian ailesi ve temsilcileri açıklama yapmadı.
Stallone'un avukatları ise, kuraklık nedeniyle müvekkillerinin 'proaktif olarak' bir damla sulama sistemi kurduklarını ve bazı çimleri feda etmek zorunda kaldıklarını belirterek, yaklaşık 500 yetişkin ağaca ev sahipliği yapan bir mülke dair haberlerin 'durumu yanlış karakterize edebileceğini' söyledi.
Kaliforniya'daki Los Angeles şehri, yeşil çimenliklerin otomatik sulama sistemleriyle canlı tutulduğu geniş bahçeli lüks malikaneleriyle biliniyor.