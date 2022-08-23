https://sputniknews.com.tr/20220823/kucukcekmecedeki-silahli-kavgayla-ilgili-23-tutuklama-1060258296.html
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama
İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T00:01+0300
2022-08-23T00:01+0300
2022-08-23T00:04+0300
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küçükçekmece
tutuklama
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Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.AA'nın haberine göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede geçen Perşembe günü iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 21 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-kira-zammi-kavgasi-13-yarali-8-gozalti-1060108364.html
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istanbul, küçükçekmece, tutuklama
istanbul, küçükçekmece, tutuklama
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama
00:01 23.08.2022 (güncellendi: 00:04 23.08.2022) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.
AA'nın haberine göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede geçen Perşembe günü iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 21 kişi yaralanmıştı.