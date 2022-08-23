https://sputniknews.com.tr/20220823/kucukcekmecedeki-silahli-kavgayla-ilgili-23-tutuklama-1060258296.html

Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama

Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama

İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

küçükçekmece

tutuklama

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Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.AA'nın haberine göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede geçen Perşembe günü iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 21 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-kira-zammi-kavgasi-13-yarali-8-gozalti-1060108364.html

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