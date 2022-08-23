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Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama
İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.AA'nın haberine göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede geçen Perşembe günü iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 21 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/istanbulda-kira-zammi-kavgasi-13-yarali-8-gozalti-1060108364.html
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istanbul, küçükçekmece, tutuklama
istanbul, küçükçekmece, tutuklama

Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili 23 tutuklama

00:01 23.08.2022 (güncellendi: 00:04 23.08.2022)
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW695226Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin önünde çıkan ve 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Halkalı'da bir sitenin önünde çıkan ve 21 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı ve sopalı kavganın şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW695226
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İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
Küçükçekmece'deki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 23 zanlı tutuklandı.
AA'nın haberine göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki, alışveriş merkezi, ofis ve dairelerin bulunduğu sitedeki bir kafede geçen Perşembe günü iki grup arasında kavga çıkmıştı. Bıçak, sopa ve silahların konuştuğu kavgada 21 kişi yaralanmıştı.
Küçükçekmece'de site yönetiminin kirasına zam yapmak istediği kafe sahipleriyle çıkan silahlı kavgada 13 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçükçekmece kaymakamlığı 13 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kira zammı kavgası: 13 yaralı, 8 gözaltı
18 Ağustos, 22:25
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