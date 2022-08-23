https://sputniknews.com.tr/20220823/kizina-cinsel-istismarda-bulunan-babaya-30-yil-hapis-1060288018.html

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis

Antalya'nın Serik ilçesinde o dönem 14 yaşında olan kızı M.B.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan İbrahim B. (48), 30 yıl hapse... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T15:56+0300

2022-08-23T15:56+0300

2022-08-23T15:56+0300

yaşam

çocuk istismarı

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Antalya'da 2 Temmuz 2021 günü M.B. adlı kız çocuğu intihar girişiminde bulundu.Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen M.B. tedaviye alındı. Anne F.T. kızının yanına hastaneye gittiğinde acı gerçeği öğrendi. Kızının arkadaşının, M.B.'nin, defalarca babasının cinsel istismarına uğradığını ve bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğunu anlatması üzerine anne F.T., Ekim 2020'de boşandığı İbrahim B., hakkında suç duyurusunda bulundu.Velayeti mahkeme kararıyla annesine verilen M.B., pedagog eşliğinde verdiği ifadede, 2020 yılı Aralık ayında babası İbrahim B., ile Kumluca'ya gittiklerini ve ilk defa burada kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.Hastaneden firar ettiHakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim B., bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. İbrahim B., gözaltındayken rahatsızlandığını söyleyince tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı. Ocak 2022'de polise giderek teslim olan İbrahim B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.'Verilen cezayı az buluyoruz'Kızına zincirleme şekilde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İbrahim B., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kararı değerlendiren anne F.T.'nin avukatı Yasin Sarı, "Her ne kadar sanığa 30 yıl ceza verilmiş olsa da sanığın kişiliği, adli sicil sabıka kayıtları ve fiildeki kastın ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda, asgariden ceza verildiği için ilgili istinaf mahkemesine cezanın artırılması için müracaatta bulunduk. Verilen cezayı az buluyoruz" dedi.Anne F.T. (42) ise “Adalet yerini buldu. Buradan bütün kız annelerine sesleniyorum. Kızlarınızın arkasında durun. Herkes cezasını çeksin. Bu olay duyulduğunda herkes 'iftira attı' diyerek beni yargıladı. 'Para karşılığı kızını kullanıyor' dediler. Tanımadığınız insanlar hakkında yorumlar yapmayın. Bizim yaşadıklarımız çok ağırdı. Anne olarak çektiklerimi kimse bilemez" diye konuştu.

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çocuk istismarı, çocuklara yönelik cinsel istismar