https://sputniknews.com.tr/20220823/kiliste-daglik-alanda-cansiz-bedenleri-bulunan-anne-ve-kizi-olduren-katil-yakalandi-1060276145.html

Kilis'te anne ve kızı öldüren katil yakalandı

Kilis'te anne ve kızı öldüren katil yakalandı

Kilis'te, dağlık alanda cansız bedenleri bulunan Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile kızı 13 yaşındaki Riham Ali Elmuhammed'i bıçakladığı... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T10:43+0300

2022-08-23T10:43+0300

2022-08-23T10:51+0300

yaşam

kilis

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060276358_0:37:693:427_1920x0_80_0_0_6b15b10316ba43d1043643f30825774a.jpg

Kilis'te, koyun otlatan çobanlar, pazar günü Topdağı köyü yakınlarında eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 cansız beden gördü.DHA'da yer alan habere göre çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.Telefon kayıtları incelendiJandarma ekipleri, Nura Hac Süleyman'ın telefonunda yaptığı incelemede, son olarak akrabası Şerif Hac Süleyman ile görüştüğünü saptadı.Araçta kan izlerine rastlandıTakibe alınan Şerif Hac Süleyman'a ait otomobil, kent merkezinde park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlayan ekipler, Şerif Hac Süleyman'ı saklandığı Gaziantep'teki adreste operasyonla yakaladı.Katil zanlısı cinayeti itiraf ettiJandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Şerif Hac Süleyman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kilis Devlet Hastanesi morgunda bulunan anne ile kızının cenazelerinin ise bugün yakınlarınca teslim alınacağı öğrenildi.

kilis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kilis, cinayet