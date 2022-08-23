https://sputniknews.com.tr/20220823/kiliste-daglik-alanda-cansiz-bedenleri-bulunan-anne-ve-kizi-olduren-katil-yakalandi-1060276145.html
Kilis'te anne ve kızı öldüren katil yakalandı
Kilis'te anne ve kızı öldüren katil yakalandı
Kilis'te, dağlık alanda cansız bedenleri bulunan Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile kızı 13 yaşındaki Riham Ali Elmuhammed'i bıçakladığı... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T10:43+0300
2022-08-23T10:43+0300
2022-08-23T10:51+0300
yaşam
kilis
cinayet
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Kilis'te, koyun otlatan çobanlar, pazar günü Topdağı köyü yakınlarında eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 cansız beden gördü.DHA'da yer alan habere göre çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.Telefon kayıtları incelendiJandarma ekipleri, Nura Hac Süleyman'ın telefonunda yaptığı incelemede, son olarak akrabası Şerif Hac Süleyman ile görüştüğünü saptadı.Araçta kan izlerine rastlandıTakibe alınan Şerif Hac Süleyman'a ait otomobil, kent merkezinde park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlayan ekipler, Şerif Hac Süleyman'ı saklandığı Gaziantep'teki adreste operasyonla yakaladı.Katil zanlısı cinayeti itiraf ettiJandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Şerif Hac Süleyman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Kilis Devlet Hastanesi morgunda bulunan anne ile kızının cenazelerinin ise bugün yakınlarınca teslim alınacağı öğrenildi.
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kilis, cinayet
Kilis'te anne ve kızı öldüren katil yakalandı
10:43 23.08.2022 (güncellendi: 10:51 23.08.2022) Abone ol
Kilis'te, dağlık alanda cansız bedenleri bulunan Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile kızı 13 yaşındaki Riham Ali Elmuhammed'i bıçakladığı belirlenerek gözaltına alınan akrabaları Şerif Hac Süleyman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Kilis'te, koyun otlatan çobanlar, pazar günü Topdağı köyü yakınlarında eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 cansız beden gördü.
DHA'da yer alan habere göre çobanların ihbarıyla bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin, Suriyeli Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi.
Telefon kayıtları incelendi
Jandarma ekipleri, Nura Hac Süleyman'ın telefonunda yaptığı incelemede, son olarak akrabası Şerif Hac Süleyman ile görüştüğünü saptadı.
Araçta kan izlerine rastlandı
Takibe alınan Şerif Hac Süleyman'a ait otomobil, kent merkezinde park halinde bulundu. Araçta yapılan incelemede kan izlerine rastlayan ekipler, Şerif Hac Süleyman'ı saklandığı Gaziantep'teki adreste operasyonla yakaladı.
Katil zanlısı cinayeti itiraf etti
Jandarmadaki işlemlerinin ardından gece saatlerinde adliyeye sevk edilen ve cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Şerif Hac Süleyman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kilis Devlet Hastanesi morgunda bulunan anne ile kızının cenazelerinin ise bugün yakınlarınca teslim alınacağı öğrenildi.