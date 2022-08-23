Kılıçdaroğlu'ndan valilere: 'Yok öyle yağma'
22:23 23.08.2022 (güncellendi: 23:04 23.08.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasaklanan müzik organizasyonlarına karşı valilere uyarıda bulunarak, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma" dedi.
Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyonfest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Valilere 'uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!
Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2022