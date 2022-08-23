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https://sputniknews.com.tr/20220823/kilicdaroglundan-valilere-yok-oyle-yagma-1060304592.html
Kılıçdaroğlu'ndan valilere: 'Yok öyle yağma'
Kılıçdaroğlu'ndan valilere: 'Yok öyle yağma'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasaklanan müzik organizasyonlarına karşı valilere uyarıda bulunarak, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T22:23+0300
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türkiye
muğla
milyon fest fethiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
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Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyonfest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Valilere 'uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
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muğla, milyon fest fethiye, chp, kemal kılıçdaroğlu
muğla, milyon fest fethiye, chp, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan valilere: 'Yok öyle yağma'

22:23 23.08.2022 (güncellendi: 23:04 23.08.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, yasaklanan müzik organizasyonlarına karşı valilere uyarıda bulunarak, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma" dedi.
Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyonfest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Valilere 'uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!
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