Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/kayseride-firari-hukumlu-tuvaletin-havalandirma-boslugunda-yakalandi-1060268405.html
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T04:26+0300
2022-08-23T04:28+0300
türkiye
kayseri
tuvalet
boşluk
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060267943_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4bf7f31ab2846ed399427ed915bc072b.jpg
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060267943_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_ecbae9274c96ea05d20ef87c3a13703b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, tuvalet, boşluk, polis
kayseri, tuvalet, boşluk, polis

Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

04:26 23.08.2022 (güncellendi: 04:28 23.08.2022)
© İHA / EREN KAN - MÜKREMİN KAYA-Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / EREN KAN - MÜKREMİN KAYA-
Abone olTelegram
Kayseri'de hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.
© İHA / EREN KAN - MÜKREMİN KAYA-Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ü.D., saklandığı evde banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
© İHA / EREN KAN - MÜKREMİN KAYA-
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала