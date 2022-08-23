https://sputniknews.com.tr/20220823/kayseride-firari-hukumlu-tuvaletin-havalandirma-boslugunda-yakalandi-1060268405.html
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T04:26+0300
2022-08-23T04:26+0300
2022-08-23T04:28+0300
türkiye
kayseri
tuvalet
boşluk
polis
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Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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kayseri, tuvalet, boşluk, polis
kayseri, tuvalet, boşluk, polis
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
04:26 23.08.2022 (güncellendi: 04:28 23.08.2022) Abone ol
Kayseri'de hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı.
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.