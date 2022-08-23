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İYİ Parti İl Başkanı Toköz görevinden istifa etti
İYİ Parti İl Başkanı Toköz görevinden istifa etti
İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz, görevinden istifa ettiğini bildirdi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:58+0300
2022-08-23T22:02+0300
iyi parti
istifa
politika
şener toköz
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Şener Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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İYİ Parti İl Başkanı Toköz görevinden istifa etti

21:58 23.08.2022 (güncellendi: 22:02 23.08.2022)
© AAİYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Şener Toköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.
İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile birlikte çıktığımız bu yolda bugüne kadar İYİ Parti'nin bana verilen her kademesindeki görevlerimi layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. 3 seneye yakın süredir de il başkanlığı görevimi tüm zorluklara karşı göğüs gererek, mücadele ederek, hakkaniyetli davranarak yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Bu vesileyle il başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğundan dolayı istifa ederek, İYİ Parti'nin bayrağını Uşak'ta özveri ile çalışıp bu bayrağı bir adım daha ileri taşıyacağına inandığım yeni il başkanıma bırakmanın mutluluğu ile il ve ilçe teşkilatlarıma, il genel ve belediye meclis üyelerime, partimizin kıymetli üyelerine ve Uşak halkına teşekkür ediyorum. İl başkanlığı görevimden istifa etmem ülkem, milletim ve partim için mücadeleyi bıraktığım anlamına gelmesin. Genel merkezimizin ve Genel Başkanımın uygun gördüğü görevde aynı zamanda yeni il başkanımla birlikte mücadelemize devam edeceğim."
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