Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220823/ispanyada-hayvan-dostu-boga-kosusu-1060260130.html
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu: Gerçeği yerine üstünde boğa resmi olan büyük toptan kaçtılar
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu: Gerçeği yerine üstünde boğa resmi olan büyük toptan kaçtılar
İspanya’da düzenlenen boğa koşusu etkinliğine katılanlar, boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T00:59+0300
2022-08-23T01:02+0300
dünya
ispanya
boğa
madrid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060260295_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_311e308cbff871949d28f6c9930f2faf.jpg
İspanya’nın başkenti Madrid yakınlarındaki Mataelpino kasabasında hayvan dostu boğa koşusu etkinliği düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen San Bartolome Festivali’ne katılanlar kasabanın sokaklarında boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.Top koşusu anlamına gelen “Boloencierro” adı verilen etkinliğe katılan koşucular, üzerine boğa resmi çizilmiş olan 3 metre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki plastik top tarafından ezilmemek için mücadele verdi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için de küçük topların kullanıldığı bir koşu yapıldı.Yerel yöneticilerin güvenlik amacıyla katılımcılara uyguladığı kask takma, spor ayakkabı giyme gibi zorunlulukların yanı sıra koşu sırasında fotoğraf ve video çekiminin yasakladığı etkinlikte geleneksel boğa koşularının aksine yaralanan olmadı.Etkinlik ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıktı Yıllar önce ekonomik kriz nedeniyle Mataelpino Belediyesinin boğa koşularına bütçe ayırmama kararı alması sebebiyle ortaya çıkan top koşusu (Boloencierro) etkinliğinin ilk olarak 2011 yılında başladı. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen etkinliğin bu yıl geleneksel boğa güreşlerinden daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor.Dünya çapında popüler hale geliyorMataelpino kasabasında doğan Boloencierro etkinliğinin yayılmaya başlayarak Madrid’deki 6 kasabada daha düzenlendiği ve bazı Asya ülkelerinde televizyonda yayınlandığı ifade edildi. Boloencierro etkinliği 2020 yılında Forbes dergisi tarafından Avrupa’nın en ilginç 10 spor etkinliğinden biri olarak gösterilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20210906/ispanyada-salginin-basindan-bu-yana-ilk-boga-kosusu-yapildi-1048640504.html
ispanya
madrid
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060260295_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_ea205706bd3ab87577bfed5fbb67ab9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, boğa, madrid
ispanya, boğa, madrid

İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu: Gerçeği yerine üstünde boğa resmi olan büyük toptan kaçtılar

00:59 23.08.2022 (güncellendi: 01:02 23.08.2022)
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW695745İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW695745
Abone olTelegram
İspanya’da düzenlenen boğa koşusu etkinliğine katılanlar, boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.
İspanya’nın başkenti Madrid yakınlarındaki Mataelpino kasabasında hayvan dostu boğa koşusu etkinliği düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen San Bartolome Festivali’ne katılanlar kasabanın sokaklarında boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW695745İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW695745
Top koşusu anlamına gelen “Boloencierro” adı verilen etkinliğe katılan koşucular, üzerine boğa resmi çizilmiş olan 3 metre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki plastik top tarafından ezilmemek için mücadele verdi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için de küçük topların kullanıldığı bir koşu yapıldı.
Yerel yöneticilerin güvenlik amacıyla katılımcılara uyguladığı kask takma, spor ayakkabı giyme gibi zorunlulukların yanı sıra koşu sırasında fotoğraf ve video çekiminin yasakladığı etkinlikte geleneksel boğa koşularının aksine yaralanan olmadı.
İspanya’da Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk boğa koşusu organizasyonu yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
DÜNYA
İspanya’da salgının başından bu yana ilk boğa koşusu yapıldı
6 Eylül 2021, 03:27



Etkinlik ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıktı

Yıllar önce ekonomik kriz nedeniyle Mataelpino Belediyesinin boğa koşularına bütçe ayırmama kararı alması sebebiyle ortaya çıkan top koşusu (Boloencierro) etkinliğinin ilk olarak 2011 yılında başladı. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen etkinliğin bu yıl geleneksel boğa güreşlerinden daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor.
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW695745İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW695745



Dünya çapında popüler hale geliyor

Mataelpino kasabasında doğan Boloencierro etkinliğinin yayılmaya başlayarak Madrid’deki 6 kasabada daha düzenlendiği ve bazı Asya ülkelerinde televizyonda yayınlandığı ifade edildi. Boloencierro etkinliği 2020 yılında Forbes dergisi tarafından Avrupa’nın en ilginç 10 spor etkinliğinden biri olarak gösterilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала