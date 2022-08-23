https://sputniknews.com.tr/20220823/ispanyada-hayvan-dostu-boga-kosusu-1060260130.html

İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu: Gerçeği yerine üstünde boğa resmi olan büyük toptan kaçtılar

İspanya’da hayvan dostu boğa koşusu: Gerçeği yerine üstünde boğa resmi olan büyük toptan kaçtılar

İspanya’da düzenlenen boğa koşusu etkinliğine katılanlar, boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T00:59+0300

2022-08-23T00:59+0300

2022-08-23T01:02+0300

dünya

ispanya

boğa

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060260295_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_311e308cbff871949d28f6c9930f2faf.jpg

İspanya’nın başkenti Madrid yakınlarındaki Mataelpino kasabasında hayvan dostu boğa koşusu etkinliği düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen San Bartolome Festivali’ne katılanlar kasabanın sokaklarında boğalar yerine üzerine boğa resmi çizilmiş büyük bir toptan kaçtı.Top koşusu anlamına gelen “Boloencierro” adı verilen etkinliğe katılan koşucular, üzerine boğa resmi çizilmiş olan 3 metre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki plastik top tarafından ezilmemek için mücadele verdi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için de küçük topların kullanıldığı bir koşu yapıldı.Yerel yöneticilerin güvenlik amacıyla katılımcılara uyguladığı kask takma, spor ayakkabı giyme gibi zorunlulukların yanı sıra koşu sırasında fotoğraf ve video çekiminin yasakladığı etkinlikte geleneksel boğa koşularının aksine yaralanan olmadı.Etkinlik ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıktı Yıllar önce ekonomik kriz nedeniyle Mataelpino Belediyesinin boğa koşularına bütçe ayırmama kararı alması sebebiyle ortaya çıkan top koşusu (Boloencierro) etkinliğinin ilk olarak 2011 yılında başladı. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen etkinliğin bu yıl geleneksel boğa güreşlerinden daha çok ilgi gördüğü belirtiliyor.Dünya çapında popüler hale geliyorMataelpino kasabasında doğan Boloencierro etkinliğinin yayılmaya başlayarak Madrid’deki 6 kasabada daha düzenlendiği ve bazı Asya ülkelerinde televizyonda yayınlandığı ifade edildi. Boloencierro etkinliği 2020 yılında Forbes dergisi tarafından Avrupa’nın en ilginç 10 spor etkinliğinden biri olarak gösterilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210906/ispanyada-salginin-basindan-bu-yana-ilk-boga-kosusu-yapildi-1048640504.html

ispanya

madrid

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, boğa, madrid