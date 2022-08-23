https://sputniknews.com.tr/20220823/imamoglu-yeni-modelle-ozgun-vadiler-ortaya-koyuyoruz-1060263651.html

İmamoğlu: Yeni modelle özgün vadiler ortaya koyuyoruz

İmamoğlu: Yeni modelle özgün vadiler ortaya koyuyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Karadeniz'de, İç Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu’da ve İstanbul’da prototip gibi, ‘Millet Bahçeleri’ var. Olmaz. İnsanların yaşam... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T02:18+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

sarıyer

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "150 Günde 150 Proje" kapsamında yapılan Baltalimanı Yaşam Vadisi 1. Etap Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un zor bir coğrafyada yer aldığını ve hep kilometrelerce öteden su taşıma hikayeleri olduğunu söyledi.‘Ayamama’ya devlet eliyle lüks konut yapıldı’Konuşmasında İstanbul'un derelerinin korunamadığını belirten İmamoğlu, “Şu anda İstanbul'un derelerine şehir kuranlar, koca binaları yapanlar, Ayamama Deresi'nin kıyısına devlet eliyle lüks konut yapanlar, -sanki devletin oraya ihtiyacı varmış gibi- sorunlar doğurdu. Bunların büyük kısmı ne yazık ki son 20-30 yılın eseri. Çok eskiye gitmeden bu dönem içerisinde bunun yapıldığını görebiliriz. Günün sonunda bazen bu yapılan hatalara, inanın altını çizerek söylüyorum ‘ihanet’ diyebiliriz buna. Bu yapılan ihanet. Kimi zaman can almış, kimi zaman insanları zor durumda bırakmış. Allah korusun ki belki de deprem halinde İstanbul'un şu anda tehdit alanları şekline dönüşmüş” dedi.Bu riskleri tersine çevirmek için vizyon ortaya koyulduğunu söyleyen İBB Başkanı, “Buralarda bir yandan yağmur sularını toplayıp sağlıklı bir biçimde bu dereler üzerinden denize ya da boğaza ulaşmasını sağlıyoruz. Diğer yandan da buralara kanalizasyonların karışmasını engelliyor yani bu tür rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Bu yaptığımız vadilerle sadece üstünde size olağanüstü güzel yeşil alan kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda altyapı sorunlarını da çözerek gerçekten önemli bir işi başarıyoruz. Ayrıca bu tür derelerin etrafının yapılaşmaya açılmasını da engellemiş oluyoruz” şeklinde konuştu.‘‘Atatürk Kent Ormanı hangi akılla İstanbullulardan saklandı, gizlendi anlamış değilim’Üç yıl içerisinde Sadece Sarıyer’de yeşil alan konusunda büyük atılım yapıldığını anlatan Başkan İmamoğlu, ilçede hayata geçen projeler ve ‘mucize gibi bir alan’ dediği Atatürk Kent Ormanı hakkında şunları söyledi:Kemerburgaz Kent Ormanı’nın sosyal aktivitelerle çok canlı bir alana dönüştüğünü kaydeden İmamoğlu, “Tabii ki park yapılsın. Biz buralarda doğal alanları, doğal bir biçimde geliştirmenin de modelini ortaya koyuyoruz. Karadeniz'de, İç Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu’da ve İstanbul’da prototip gibi, ‘Millet Bahçeleri’ var. Olmaz… Bu benim köyümün tepesindeki TOKİ evleriyle, Başakşehir'deki ya da Nevşehir’deki TOKİ evlerinin aynı mimaride olmasına benziyor. İnsanların yaşam biçimleri, alışkanlıkları, bu işin uzmanları var. Yeni model ortaya koyuyoruz. Özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleştirilebilen vadileri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.'Aktif yeşil alanda en atılımlı dönem'“İstanbul'da kişi başı aktif yeşil alana belki de tarihindeki en yüksek katkıyı 5 yıla böldüğümüzde bu dönem vermiş olacağız” diyen İmamoğlu, “Bu şehre çok kötülükler yaptı. Bazı ihanetler var ki geri döndürülemez. Ama biz, göreceksiniz, sadece iktidarımızın ilk iki döneminde İstanbul'u çok iyi hale, çok güzel hale getireceğiz. Sonrası Allah kerim. Sonrasında daha mükemmele doğru İstanbul'u taşıyacağız. İstanbul'un hakkını İstanbulluya vermeye devam edeceğiz. Sizin dualarınızla kararlı bir biçimde yol yürümeye devam edeceğiz. İş üreteceğiz, işimizi anlatacağız. Başkalarının yanlışlarını da size anlatmaktan asla çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

türkiye

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