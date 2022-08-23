https://sputniknews.com.tr/20220823/icra-dosyalarinda-patlama-25-milyona-yaklasti-1060273080.html

İcra dosyalarında patlama: 25 milyona yaklaştı

İcra dosyalarında patlama: 25 milyona yaklaştı

2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı, bu ay itibarıyla 24 milyon 77 bin 828’e çıktı. Muhtarlıklar haciz bildirimleriyle doldu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T07:37+0300

2022-08-23T07:37+0300

2022-08-23T07:37+0300

türkiye

icra

dosya

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un açıkladığı verilere göre, 2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı, bu ay itibarıyla 24 milyon 77 bin 828’e çıktı. 1 Ocak’tan bu yana geçen 225 günde icra dosyası sayısı 1.5 milyondan fazla arttı. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 6 bin 700’e geliyor.İstanbul’daki muhtarlar icra dosyalarındaki artışa ilişkin konuştu. Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'e sonuşan Küçükçekmece’ye bağlı Atakent Mahallesi Muhtarı Halime Toktanlı, “Normal zamanda muhtarlığa gelen evrak sayısı ayda 200-400 arasında değişiyor. Aralarında trafik cezaları, ihtarnameler ve icra evrakları bulunuyor. Özellikle icra evraklarında ciddi bir artış söz konusu. Günde yaklaşık 30 icra evrakı geliyor. Bu sayı da postacıların adresinde bulamadığı kişilerin evrakı. Onları biz teslim alıyoruz" dedi.Beyoğlu’na bağlı Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, “Üç dönemdir bu mahallede muhtarlık yapıyorum. Burası hem nüfusu az hem de gelir düzeyi belli bir seviyenin üzerinde olan kişilerin yaşadığı bir mahalle. Buna karşın günde yaklaşık 10 icra evrakı geliyor” dedi.Beykoz’a bağlı Göztepe Mahallesi Muhtarı Arzu Kuşdili ise sene başından beri 200’e yakın icra evrakı geldiğini belirtti.

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