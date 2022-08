https://sputniknews.com.tr/20220823/hdp-es-genel-baskani-sancardan-mardin-ve-gaziantepteki-kazalara-iliskin-aciklama-1060265448.html

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada yiten her bir can, Gaziantep'te yaşamını yitiren her bir can... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T03:05+0300

2022-08-23T03:05+0300

2022-08-23T03:05+0300

türkiye

mithat sancar

hdp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044161164_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8ec84b58dfde2800baaa739a52966021.jpg

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Üçyol mevkisinde art arda yaşanan 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaza alanında incelemelerde bulundu.Burada gazetecilere açıklama yapan Sancar, ağır tonajlı ve tehlikeli yük taşıyan araçların şehrin içinden geçmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.'Derik’e bir çevre yolu yapılmaması, bu kazaların felakete dönüşmesinin en temel sebebidir'Kazaya ilişkin soruşturmayı yakından takip edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:Sancar ve beraberindekiler daha sonra kazada yaşamını yitirenlere taziye ziyaretinde bulundu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mithat sancar, hdp