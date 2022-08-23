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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada yiten her bir can, Gaziantep'te yaşamını yitiren her bir can... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T03:05+0300
2022-08-23T03:05+0300
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türkiye
mithat sancar
hdp
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Üçyol mevkisinde art arda yaşanan 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaza alanında incelemelerde bulundu.Burada gazetecilere açıklama yapan Sancar, ağır tonajlı ve tehlikeli yük taşıyan araçların şehrin içinden geçmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.'Derik’e bir çevre yolu yapılmaması, bu kazaların felakete dönüşmesinin en temel sebebidir'Kazaya ilişkin soruşturmayı yakından takip edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:Sancar ve beraberindekiler daha sonra kazada yaşamını yitirenlere taziye ziyaretinde bulundu.
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin açıklama
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Mardin ve Gaziantep'teki kazalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada yiten her bir can, Gaziantep'te yaşamını yitiren her bir can bizim canımızdan gitmiştir" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Üçyol mevkisinde art arda yaşanan 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaza alanında incelemelerde bulundu.
Burada gazetecilere açıklama yapan Sancar, ağır tonajlı ve tehlikeli yük taşıyan araçların şehrin içinden geçmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
'Derik’e bir çevre yolu yapılmaması, bu kazaların felakete dönüşmesinin en temel sebebidir'
Kazaya ilişkin soruşturmayı yakından takip edeceklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:
"İlk kazanın üzerinden 20 dakika geçmesine rağmen hiçbir tedbir alınmıyor, yol kapatılmıyor, kaza yapan araçtan saçılan fosfat caddeye saçılmışken buna dair hiçbir önlem alınmıyor. 20 dakika sonra bir başka TIR gelip burada ilk kazaya müdahale etmek isteyen insanlara çarpıyor. Yıllardır Derik’e bir çevre yolu yapılmaması, bu kazaların felakete dönüşmesinin en temel sebebidir. Burada yiten her bir can, Antep’te yaşamını yitiren her bir can bizim canımızdan gitmiştir. Acıları acımızdır."
Sancar ve beraberindekiler daha sonra kazada yaşamını yitirenlere taziye ziyaretinde bulundu.