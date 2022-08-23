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Hava durumu tahmini tutmayınca Meteoroloji Genel Müdürü görevden alındı
Hava durumu tahmini tutmayınca Meteoroloji Genel Müdürü görevden alındı
Macaristan'da ulusal bayram nedeniyle düzenlenmesi planlanan bir etkinlik, hava durumu uyarısı nedeniyle bir hafta ertelendi. Ancak etkinlik günü geldiğinde... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T11:45+0300
2022-08-23T11:45+0300
2022-08-23T12:02+0300
dünya
macaristan
hava durumu
etkinlik
tören
resmi tören
dini tören
meteoroloji genel müdürlüğü
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Macaristan'da ulusal bayram olarak kutlanan Aziz Stephan Günü için düzenlenmesi planlanan 'Avrupa'nın en büyük havaifişek gösterisi', şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi. Ancak etkinlik saati geldiğinde beklenen sağanak yağış gözlenmeyince olay ülkede tartışmalara sebep oldu.Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan törende Budapeşte'deki Danube Nehri çevresindeki 5 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 40 bin havaifişek patlatılması bekleniyordu. Etkinlikleri 2 milyona yakın kişinin izleyeceği tahmin ediliyordu.Ancak törene 7 saat kala, Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yayınladı. Hava durumunun törene elverişli olmaması nedeniyle yetkililer, etkinliği bir hafta sonraya erteledi.Etkinlik saati geldiğinde ise sağanak yağışın aksine sakin bir hava gözlendi. Meteoroloji'nin öngördüğü fırtına yön değiştirerek ülkenin doğusuna yöneldi. Böylelikle başkent Budapeşte'ye tek damla yağmur düşmedi. Havaifişek gösterilerini dört gözle bekleyen Budapeşteliler olaya tepki gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ertesi gün yayınladığı açıklamada 'olması en az muhtemel' sonucun meydana geldiğini ve bu belirsizliklerin hava tahmininin bir parçası olduğunu belirterek özür diledi. Ancak tepkiler sonucunda İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics, Meteoroloji Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının görevden alındığını duyurdu.Törenin bu cumartesi günü planlandığı saatte gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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macaristan, hava durumu, etkinlik, tören, resmi tören, dini tören, meteoroloji genel müdürlüğü
macaristan, hava durumu, etkinlik, tören, resmi tören, dini tören, meteoroloji genel müdürlüğü
Hava durumu tahmini tutmayınca Meteoroloji Genel Müdürü görevden alındı
11:45 23.08.2022 (güncellendi: 12:02 23.08.2022) Abone ol
Macaristan'da ulusal bayram nedeniyle düzenlenmesi planlanan bir etkinlik, hava durumu uyarısı nedeniyle bir hafta ertelendi. Ancak etkinlik günü geldiğinde uyarıya konu olan hava durumu gözlenmedi. Tahminleri yanlış çıkan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst düzey iki yetkili, tepkilere neden olan hata nedeniyle görevden alındı.
Macaristan'da ulusal bayram olarak kutlanan Aziz Stephan Günü için düzenlenmesi planlanan 'Avrupa'nın en büyük havaifişek gösterisi', şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi. Ancak etkinlik saati geldiğinde beklenen sağanak yağış gözlenmeyince olay ülkede tartışmalara sebep oldu.
Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan törende Budapeşte'deki Danube Nehri çevresindeki 5 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 40 bin havaifişek patlatılması bekleniyordu. Etkinlikleri 2 milyona yakın kişinin izleyeceği tahmin ediliyordu.
Ancak törene 7 saat kala, Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yayınladı. Hava durumunun törene elverişli olmaması nedeniyle yetkililer, etkinliği bir hafta sonraya erteledi.
Etkinlik saati geldiğinde ise sağanak yağışın aksine sakin bir hava gözlendi. Meteoroloji'nin öngördüğü fırtına yön değiştirerek ülkenin doğusuna yöneldi. Böylelikle başkent Budapeşte'ye tek damla yağmur düşmedi.
Havaifişek gösterilerini dört gözle bekleyen Budapeşteliler olaya tepki gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ertesi gün yayınladığı açıklamada 'olması en az muhtemel' sonucun meydana geldiğini ve bu belirsizliklerin hava tahmininin bir parçası olduğunu belirterek özür diledi.
Ancak tepkiler sonucunda İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics, Meteoroloji Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının görevden alındığını duyurdu.
Törenin bu cumartesi günü planlandığı saatte gerçekleştirilmesi bekleniyor.