https://sputniknews.com.tr/20220823/hava-durumu-yanlis-tespit-edilince-meteoroloji-genel-muduru-gorevden-alindi-1060278337.html

Hava durumu tahmini tutmayınca Meteoroloji Genel Müdürü görevden alındı

Hava durumu tahmini tutmayınca Meteoroloji Genel Müdürü görevden alındı

Macaristan'da ulusal bayram nedeniyle düzenlenmesi planlanan bir etkinlik, hava durumu uyarısı nedeniyle bir hafta ertelendi. Ancak etkinlik günü geldiğinde... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T11:45+0300

2022-08-23T11:45+0300

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Macaristan'da ulusal bayram olarak kutlanan Aziz Stephan Günü için düzenlenmesi planlanan 'Avrupa'nın en büyük havaifişek gösterisi', şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi. Ancak etkinlik saati geldiğinde beklenen sağanak yağış gözlenmeyince olay ülkede tartışmalara sebep oldu.Geçtiğimiz Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan törende Budapeşte'deki Danube Nehri çevresindeki 5 kilometre uzunluğundaki hat boyunca 40 bin havaifişek patlatılması bekleniyordu. Etkinlikleri 2 milyona yakın kişinin izleyeceği tahmin ediliyordu.Ancak törene 7 saat kala, Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış uyarısı yayınladı. Hava durumunun törene elverişli olmaması nedeniyle yetkililer, etkinliği bir hafta sonraya erteledi.Etkinlik saati geldiğinde ise sağanak yağışın aksine sakin bir hava gözlendi. Meteoroloji'nin öngördüğü fırtına yön değiştirerek ülkenin doğusuna yöneldi. Böylelikle başkent Budapeşte'ye tek damla yağmur düşmedi. Havaifişek gösterilerini dört gözle bekleyen Budapeşteliler olaya tepki gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ertesi gün yayınladığı açıklamada 'olması en az muhtemel' sonucun meydana geldiğini ve bu belirsizliklerin hava tahmininin bir parçası olduğunu belirterek özür diledi. Ancak tepkiler sonucunda İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics, Meteoroloji Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının görevden alındığını duyurdu.Törenin bu cumartesi günü planlandığı saatte gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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macaristan, hava durumu, etkinlik, tören, resmi tören, dini tören, meteoroloji genel müdürlüğü