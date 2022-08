https://sputniknews.com.tr/20220823/harry-stylesin-yeni-pop-krali-olarak-ilan-edilmesine-michael-jackson-hayranlarindan-tepki-1060290837.html

Harry Styles'ın 'yeni Pop Kralı' olarak ilan edilmesine Michael Jackson hayranlarından tepki

Harry Styles'ın 'yeni Pop Kralı' olarak ilan edilmesine Michael Jackson hayranlarından tepki

Rolling Stone dergisinin yeni sayısında Harry Styles'ın 'Pop'un Yeni Kralı' olarak anılması, Michael Jackson hayranlarının tepkisine yol açtı.

One Direction grubunun eski üyesi şarkıcı Harry Styles, İngiltere'de çıkan Rolling Stone dergisinin Ekim-Kasım sayısının kapağında yer aldı. Derginin kapağında Styles, 'Pop'un Yeni Kralı' olarak anıldı."Harry Styles: Pop'un yeni kralı müzik dünyasını nasıl yakıp geçti" başlığıyla yayınlanan kapakta ünlü şarkıcı, üzerinde beyaz bir kürk ceket ile elinde bir pasta tutarken çekilmiş fotoğrafıyla yer aldı.Kapağın yayınlanmasının ardından binlerce Michael Jackson hayranı tepkilerini Twitter'a taşıdı. Tepki gösterenler arasında, 'Pop'un Kralı' olarak tarihe geçen Michael Jackson'ın yeğeni Taj da vardı.Taj Jackson, "Pop'un yeni bir kralı yok. Bu ünvan senin elinde değil Rolling Stone, bu hakkı sen değil amcam kazandı" ifadelerine yer verdi. Amcası Michael Jackson'ın Pop müziğe on yıllar boyunca verdiği emeğe ve fedakarlıklarına işaret eden Taj, "Bu ünvan emekliye ayrıldı. Harry Styles'a saygısızlık etmek istemem, o çok yetenekli biri. Ona kendi özgün ünvanını verin" dedi.Oyuncu Yvette Nicole Brown ise Taj Jackson'a destek verdiği bir paylaşımda, Michael Jackson'ın ünvanına yapılan muamele ile Elvis Presley için kullanılan 'Rock and Roll'un Kralı' ünvanına yapılan muamele arasındaki farkı vurgulayarak, "Bu ünvan emekliye ayrıldı. Başka birine 'Rock and Roll'un Kralı' demeye asla cüret etmezler" ifadelerini kullandı.'@iamveronica777' isimli bir Twitter kullanıcısı da "Bu unvan, 5 yaşından beri çalışan, 15 yaşında emektar olan, ırksal engelleri aşan ve müzik endüstrisinde devrim yaratan bir siyah adama ait. Michael Jackson, HER nesil için Pop'un Kralıdır" yorumuyla binlerce alkış topladı.'@AmalieB94' rumuzlu bir diğer Twitter kullanıcısı ise bu görüşü destekleyerek, şu ifadelere yer verdi:Ölümünden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala hayranlarından ve müzikseverlerden böyle büyük bir destek gören Michael Jackson'ın ardında bıraktığı mirasa işaret eden yazar Tenille Clarke de Rolling Stone dergisini eleştirerek derginin daha önce de 2003 yılında Justin Timberlake'i 'Pop'un Yeni Kralı' ilan ettiğini belirtti.

