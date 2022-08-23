https://sputniknews.com.tr/20220823/haberturk-yazari-sarikaya-6li-masadan-artik-kimse-kalkamaz-1060273549.html

Habertürk yazarı Sarıkaya: 6’lı masadan artık kimse kalkamaz

Habertürk yazarı Sarıkaya: 6’lı masadan artık kimse kalkamaz

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Altılı masanın ilk turunun son toplantısının ardından yayınlanan bildiri, partilerin işbirliğini sürdürme kararlılığı ile... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T09:26+0300

2022-08-23T09:26+0300

2022-08-23T09:26+0300

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, altılı masanın son toplantısınından sonra verdiği mesajları değerlendirdi.Sarıkaya, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:"Altılı masanın ilk turunun son toplantısının ardından yayınlanan bildiri, partilerin işbirliğini sürdürme kararlılığı ile birlikte önemli üç mesajı da verdi.Birinci olarak, bu bildirinin ardından hiçbir parti 'ben yokum' deyip çekilemez.Adayın altılı masa tarafından belirleneceğine vurgu yapılması sonrası, herhangi bir parti veya kişi kendi başına çıkıp adayını da ilan edemez.Gösterdikleri cumhurbaşkanı adayının propaganda sürecine veya seçilmesi halinde görev yapma biçimine bir parti aykırı tutum da takınamaz."

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kübra par, chp, saadet, saadet partisi, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi