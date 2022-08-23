https://sputniknews.com.tr/20220823/goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bugune-kadar-72-bin-578-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1060306780.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bugüne kadar 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bugüne kadar 72 bin 578 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, açak göçle mücadele kapsamında sadece bu ay içerisinde 10 bin 013 kaçak göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T23:32+0300

2022-08-23T23:32+0300

2022-08-23T23:42+0300

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Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bugüne kadar 72 bin 578 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca, kaçak göçle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.'Ağustos ayının ilk 20 gününde 10 bin 13 kaçak göçmenin sınır dışı edildi'Sınır güvenliğinin en üst seviyede tutularak kaçak göçmenlerin Türkiye'ye girişinin engellendiği ifade edilen açıklamada, kaçak göçle mücadele kapsamında ağustosun ilk 10 gününde 10 bin 13 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 72 bin 578 olduğu kaydedildi.'197 bin 482 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendiAçıklamada, bu yıl, doğu ve güney sınırlarında 197 bin 482 kaçak göçmenin ülkeye girişinin engellediği, 2016'dan bu yana Türkiye'ye girişi engellenen kaçak göçmen sayısının, 2 milyon 660 bin 903 olduğu bildirildi.Kaçak göçle mücadele kapsamında kolluk birimlerince kaçak göçmenlerin ve organizatörlerin tespit ve deşifresi amacıyla yapılan yol kontrollerinin de artırıldığı vurgulanan açıklamada, denetim ve operasyonlar sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış kaçak göçmen sayısının, geçen yılın aynı döneminde 73 bin 406 olarak kayıtlara geçtiği, bu yıl bu sayının, yüzde 106 artışla 151 bin 563'e ulaştığı belirtildi.'Sınır dışı sayısı yüzde 142 arttı'Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'2016’dan bugüne 398 bin 87 kaçak göçmen sınır dışı edildi''Afganistan ve Pakistan’a 180 charter seferi düzenlendi'' 20 bin 540 kapasiteli geri gönderme merkezleri Avrupa'yı geride bıraktık'Türkiye'deki geri gönderme merkezlerimizin sayısının 30'a, kapasitesinin 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'deki geri gönderme merkezleri kapasitesinin, tüm Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktığı kaydedildi.Açıklamada, 5 bin 68'i Pakistan, 4 bin 227'si Afganistan ve 7 bin 611'i diğer uyruklardan olmak üzere 91 farklı uyruktan 16 bin 906 yabancının idari gözetim altında olduğu ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.'2016'dan bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısı 718 bin 586 olarak kayıtlara geçti'Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, 2016'dan bugüne kadar Avrupa'ya geçen yabancı sayısının ise 718 bin 586 olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

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göç idaresi, avrupa, yabancıları geri gönderme merkezi, geri gönderme merkezi, göç