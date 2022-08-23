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https://sputniknews.com.tr/20220823/flo-rusyada-reebok-urunleri-satacak-1060295261.html
FLO, Rusya'da Reebok ürünleri satacak
FLO, Rusya'da Reebok ürünleri satacak
Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen markalarından FLO’nun Rusya'da Reebok ürünleri satacağı açıklandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T18:20+0300
2022-08-23T18:20+0300
ekonomi
flo
rusya
reebok
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Reebok’tan yapılan açıklamada, Reebok spor markalı ürünlerin Rusya'da Türk şirketi FLO aracılığıyla satılacağı belirtildi.Şirketin müşterileri pazartesi günü, ‘Flo obuv Ru’ şirketinin Reebok markalı ürünleri satma hakkını aldığı bilgisini içeren mektuplar almıştı.FLO, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesini satın almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220816/turk-ayakkabi-sirketi-flo-rusyada-faaliyete-gecti-1059974805.html
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flo, rusya, reebok
flo, rusya, reebok

FLO, Rusya'da Reebok ürünleri satacak

18:20 23.08.2022
© AAFLO
FLO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen markalarından FLO’nun Rusya'da Reebok ürünleri satacağı açıklandı.
Reebok’tan yapılan açıklamada, Reebok spor markalı ürünlerin Rusya'da Türk şirketi FLO aracılığıyla satılacağı belirtildi.
Şirketin müşterileri pazartesi günü, ‘Flo obuv Ru’ şirketinin Reebok markalı ürünleri satma hakkını aldığı bilgisini içeren mektuplar almıştı.
FLO, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesini satın almıştı.
Flo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
EKONOMİ
Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyete geçti
16 Ağustos, 03:24
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