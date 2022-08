https://sputniknews.com.tr/20220823/filistin-erdogan-sayesinde-serbest-ticaret-bolgesine-yatirima-hazir-turk-yatirimcilar-bulundu-1060290112.html

Filistin: Erdoğan sayesinde serbest ticaret bölgesine yatırıma hazır Türk yatırımcılar bulundu

Filistin: Erdoğan sayesinde serbest ticaret bölgesine yatırıma hazır Türk yatırımcılar bulundu

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Sputnik'e özel açıklamasında, Türkiye'nin Filistin'deki Cenin serbest ekonomik bölgenin gelişimine yaptığı katkıyı... 23.08.2022

Halihazırda Filistin’de 5 sanayi bölgesinin faaliyet gösterdiğini anımsatan el-Useyli, Cenin’in bunlardan biri olduğunu belirterek şunu anlattı: “Elbette Cenin’i serbest ekonomik bölge olarak geliştirmek istiyoruz. Hatta bu yönde Alman yatırımcılardan ilgili teklifler vardı. Halihazırda, ekonomik bölge yapımının ilk aşamasını tamamlamış bulunmaktayız. Bize 25 milyon euro’ya mal oldu. İkinci aşama bekliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımı sayesinde, bu projeyi hayata geçirmekte bize yardımcı olmaya hazır Türkiyeli yatırımcılar bulundu. Bölge yapımının ikinci aşama sonunda, ihracata yönelik mallar üretecek yeni fabrikalar açmayı umuyoruz. Bu fabrikalarda 5 bin istihdam sağlanacak, artı yan altyapıda da 15 bin istihdam sağlanacak. Bu iş kesinlikle sonuna kadar yapılacak.” Bakan, Filistin’in mevcut ekonomik ve mali durumunu şu sözlerle değerlendirdi: “İsrail’in boğucu işgali altında yaşamaya devam ediyoruz. Ekonomik abluka dahil hayatımızın her alanına müdahale ediyorlar. İsrail, bize mali destek sağlamaya hazır tüm kliring fonlarının çalışmalarını fiilen kontrol ettiği için her ay bizden 250 milyon şekel (1.3 milyar TL) çalıyorlar. Bu da ekonomik durumu çok etkiliyor. Çalışanlara ücretlerinin sadece yüzde 80’ini ödeyebiliyoruz, daha fazlasına gücümüz yetmiyor. Aynı zamanda C sektörümüz de İsrail’in tam ekonomik kontrolü altında, bu da Filistin topraklarının yüzde 65’i demek. Dünya Bankası’nın raporuna göre, Filistin bu topraklarını kullanamadığını için hazinemiz her yıl yaklaşık 3.4 milyar dolar kaybediyor. Bu topraklarda misal petrol yatakları bulunuyor. Yani İsrail bizi durmadan soyuyor ve biz hiçbir şekilde yardım isteyen devlet konumundan çıkamıyoruz.” Bakan ayrıca Filistin ve ABD arasında yeni mali anlaşmanın olasılığından da bahsetti: “Başkan Trump döneminde ABD, Filistin Yardım Fonu’nun (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışmalarını engellemişti. Şimdi ilgili görüşmeler gerçekleştirdik, çalışmalar yeniden başlatılacak. Ancak Kongre’nin mevcut yasaları, ABD ve Filistin arasında tam ekonomik işbirliğine engel oluyor. Örneğin ortak ekonomik projeler oluşturamıyoruz. Bu durum bizi rahatsız ediyor.”

