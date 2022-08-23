https://sputniknews.com.tr/20220823/fethiye-belediye-baskani-duyurdu-zeytinliden-sonra-milyon-fest-de-iptal-edildi-1060287614.html

Fethiye Belediye Başkanı duyurdu: Zeytinli'den sonra Milyon Fest de iptal edildi

Fethiye Belediye Başkanı duyurdu: Zeytinli'den sonra Milyon Fest de iptal edildi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyon Fest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T15:31+0300

2022-08-23T15:31+0300

2022-08-23T15:42+0300

fethiye

türkiye

festival

iptal

belediye başkanı

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Balıkesir Burhaniye’de 17-21 Ağustos’ta yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin yankıları sürerken bir iptal haberi de Muğla’dan geldi.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye’nin hiçbir gerekçe gösterilmeden Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini bir açılışta yaptığı konuşma sırasında açıkladı. Milyon Fest Fethiye’ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.‘Mahkemeye başvuracağız’Karaca, iptal kararına ilişkin, “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/zeytinli-rock-festivali-icin-organizasyon-firmasindan-mahkemeye-basvuru-1060083444.html

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