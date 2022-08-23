Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/fethiye-belediye-baskani-duyurdu-zeytinliden-sonra-milyon-fest-de-iptal-edildi-1060287614.html
Fethiye Belediye Başkanı duyurdu: Zeytinli'den sonra Milyon Fest de iptal edildi
Fethiye Belediye Başkanı duyurdu: Zeytinli'den sonra Milyon Fest de iptal edildi
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyon Fest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T15:31+0300
2022-08-23T15:42+0300
fethiye
türkiye
festival
iptal
belediye başkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060171035_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f1b0c781da74b87e69252d3aff5f691.jpg
Balıkesir Burhaniye’de 17-21 Ağustos’ta yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin yankıları sürerken bir iptal haberi de Muğla’dan geldi.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye’nin hiçbir gerekçe gösterilmeden Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini bir açılışta yaptığı konuşma sırasında açıkladı. Milyon Fest Fethiye’ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.‘Mahkemeye başvuracağız’Karaca, iptal kararına ilişkin, “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/zeytinli-rock-festivali-icin-organizasyon-firmasindan-mahkemeye-basvuru-1060083444.html
fethiye
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/14/1060171035_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_3292bf361b591f1bf90b261f88f74f00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fethiye, festival, iptal, belediye başkanı
fethiye, festival, iptal, belediye başkanı

Fethiye Belediye Başkanı duyurdu: Zeytinli'den sonra Milyon Fest de iptal edildi

15:31 23.08.2022 (güncellendi: 15:42 23.08.2022)
© AAUluslararası Havai Fişek Festivali
Uluslararası Havai Fişek Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Türkiye’nin en büyük müzik festivalleri arasında yer alan ‘Milyon Fest Fethiye’nin Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini duyurdu.
Balıkesir Burhaniye’de 17-21 Ağustos’ta yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’nin Burhaniye Kaymakamlığı tarafından ‘kamu güvenliği’ gerekçe gösterilerek iptal edilmesinin yankıları sürerken bir iptal haberi de Muğla’dan geldi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye’nin hiçbir gerekçe gösterilmeden Muğla Valiliği tarafından iptal edildiğini bir açılışta yaptığı konuşma sırasında açıkladı. Milyon Fest Fethiye’ye bu sene 16 ünlü sanatçının katılımı planlanmıştı.

‘Mahkemeye başvuracağız’

Karaca, iptal kararına ilişkin, “Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyon Fest, valilik tarafından iptal edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Zeytinli Rock Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
YAŞAM
Zeytinli Rock Festivali için organizasyon firmasından mahkemeye başvuru
18 Ağustos, 12:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала