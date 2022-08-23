https://sputniknews.com.tr/20220823/evlenmek-isteyen-babasiyla-tartisti-garaji-yakti-1060267721.html

Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı

Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı

İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T04:07+0300

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türkiye

izmit

kocaeli

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü.Eşinin ölümünün ardından evlenmek istediğini söyleyen Şevket T., oğlu Erdem T. ile tartıştı. Evden çıkan Erdem T., otomobili çıkardıktan sonra garajı ateşe verip kaçtı. Kısa sürede büyüyen yangın garajın tamamını sardı.Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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