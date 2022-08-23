Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı
04:07 23.08.2022 (güncellendi: 04:12 23.08.2022)
© DHAİzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasıyla tartışan kişinin garajda çıkardığı yangın söndürüldü.
Eşinin ölümünün ardından evlenmek istediğini söyleyen Şevket T., oğlu Erdem T. ile tartıştı. Evden çıkan Erdem T., otomobili çıkardıktan sonra garajı ateşe verip kaçtı.
Kısa sürede büyüyen yangın garajın tamamını sardı.
© DHAİzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
1/3
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
© DHAİzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
2/3
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
© DHAİzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
3/3
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
1/3
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
2/3
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
3/3
© DHA
İzmit'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı.
Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.