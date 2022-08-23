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'Eskişehir'de kılıçlı yabancılar dolaşıyor' iddiası asılsız çıktı
'Eskişehir'de kılıçlı yabancılar dolaşıyor' iddiası asılsız çıktı
İçişleri Bakan Yardımcısı, Eskişehir'de 3 yabancının elinde kılıçla yürüdüğü iddialarına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T20:59+0300
2022-08-23T21:29+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
trt
dizi
eskişehir
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Sosyal medyada 'yabancı uyruklu üç şahıs kılıçlarla Eskişehir’de yürüyor' başlığıyla paylaşılan videodaki kişilerin TRT dizisi "Mahsusa Trablus"un set ekibi olduğu anlaşıldı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi.Bu kişilerin ellerindeki kılıçların, film çekiminde kullanılan ve kesici özelliği bulunmayan malzemeler olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.
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içişleri bakanlığı, trt, dizi, eskişehir

'Eskişehir'de kılıçlı yabancılar dolaşıyor' iddiası asılsız çıktı

20:59 23.08.2022 (güncellendi: 21:29 23.08.2022)
© Twitter'Eskişehir'de kılıçlı yabancılar dolaşıyor' iddiası asılsız çıktı
'Eskişehir'de kılıçlı yabancılar dolaşıyor' iddiası asılsız çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© Twitter
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İçişleri Bakan Yardımcısı, Eskişehir'de 3 yabancının elinde kılıçla yürüdüğü iddialarına ilişkin, "Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzeme" dedi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medyada 'yabancı uyruklu üç şahıs kılıçlarla Eskişehir’de yürüyor' başlığıyla paylaşılan videodaki kişilerin TRT dizisi "Mahsusa Trablus"un set ekibi olduğu anlaşıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yabancının kılıçla gezdikleri iddiasına ilişkin halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarda yer alan kişilerin film şirketi çalışanları olduğu bildirildi.
Bu kişilerin ellerindeki kılıçların, film çekiminde kullanılan ve kesici özelliği bulunmayan malzemeler olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Halkı provoke edici mesajlar ile bahse konu paylaşımları yapan sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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