https://sputniknews.com.tr/20220823/erdogan--kirimin-ayrilmaz-parcasi-oldugu-ukraynaya-iadesi-uluslararasi-hukukun-geregidir-1060290156.html

Erdoğan: Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir

Erdoğan: Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir." açıklamasında... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T16:48+0300

2022-08-23T16:48+0300

2022-08-23T17:17+0300

recep tayyip erdoğan

kırım

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı.Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile diğer devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilat temsilcilerini saygıyla selamlayan Erdoğan, Kırım Platformu'nun kuruluşunun 1. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirvede hitap etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.'Bölgemizin en kısa zamanda yeniden barış iklimine kavuşmasını diliyorum'Erdoğan, Kırım'la ilgili şunları söyledi:"Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve siyasi birliğinin korunması sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye'nin öncelikleri arasındadır. Kırım Tatarı vatandaşlarımız Kırım'daki gelişmelerin yakın takipçileridir. Bu vesileyle geçen sene platformun Kiev'deki ilk zirvesine katıldıktan sonra gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum."Türkiye olarak bu amaçla diplomasi kanalını işler hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını, mart ayında Antalya'da yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı ve akabinde İstanbul'da ev sahipliği yaptıkları görüşmeler ile son olarak tahıl konusunda varılan anlaşma gibi önemli ve somut başarılar elde ettiklerini anımsatan Erdoğan şunları kaydetti:"18 Ağustos'ta Lviv'e yaptığım ziyarette bu tavrımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ancak yakalanan ivmenin korunması ve kalıcı sonuçlara dönüşmesi tarafların barış yolunda atacağı adımlara bağlıdır. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır. Bu düşüncelerle Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlıyor, bölgemizin en kısa zamanda yeniden barış iklimine kavuşmasını diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyor, en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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recep tayyip erdoğan, kırım, ukrayna, vladimir zelenskiy