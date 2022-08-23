https://sputniknews.com.tr/20220823/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmezden-korfez-ulkeleri-umman-ve-katara-ziyaret-1060259250.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T00:25+0300
2022-08-23T00:25+0300
2022-08-23T00:25+0300
politika
fatih dönmez
katar
umman
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Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman’ın başkenti Maskat'a gelecek.Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.Dönmez’in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.
katar
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fatih dönmez, katar, umman
fatih dönmez, katar, umman
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyaret
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Körfez ülkeleri Umman ve Katar'a ziyarette bulunacak.
Bakan Dönmez, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Umman’ın başkenti Maskat'a gelecek.
Salı günü gerçekleşecek programda Bakan Dönmez, Ummanlı mevkidaşı Salim Al Aufi ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.
Dönmez’in Körfez mesaisi çarşamba günü Katar ile devam edecek.
Son yıllarda iki ülke arasında her alanda artan iş birliğini geliştirmek için Dönmez, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad Sherida Al-Kaabi ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde ülkeler arasındaki enerji ve maden alanında iş birliğinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.