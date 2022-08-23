https://sputniknews.com.tr/20220823/endonezyada-ocak-2021den-bu-yana-ilk-kez-faiz-artisi-1060284206.html

Endonezya'da Ocak 2021'den bu yana ilk kez faiz artışı

Endonezya'da Ocak 2021'den bu yana ilk kez faiz artışı

Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler faizin sabit bırakılmasını bekliyordu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T14:11+0300

2022-08-23T14:11+0300

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ekonomi

endonezya

merkez bankası

enflasyon

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Endonezya para birimindeki zayıflama ve enflasyonla mücadele etmek için beklenmeyen bir faiz artışına imza attı. BloombergHT'nin aktardığına göre Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 3.50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu. Son kararla birlikte banka Ocak 2021'den bu yana ilk kez bir faiz artışı hamlesinde bulunmuş oldu. Son veriler ülkede enflasyonun yüzde 4.94 ile 7 yılın zirvesine çıktığını göstermişti.

endonezya

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endonezya, merkez bankası, enflasyon