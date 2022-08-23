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https://sputniknews.com.tr/20220823/endonezyada-ocak-2021den-bu-yana-ilk-kez-faiz-artisi-1060284206.html
Endonezya'da Ocak 2021'den bu yana ilk kez faiz artışı
Endonezya'da Ocak 2021'den bu yana ilk kez faiz artışı
Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler faizin sabit bırakılmasını bekliyordu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T14:11+0300
2022-08-23T14:26+0300
ekonomi
endonezya
merkez bankası
enflasyon
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Endonezya para birimindeki zayıflama ve enflasyonla mücadele etmek için beklenmeyen bir faiz artışına imza attı. BloombergHT'nin aktardığına göre Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 3.50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu. Son kararla birlikte banka Ocak 2021'den bu yana ilk kez bir faiz artışı hamlesinde bulunmuş oldu. Son veriler ülkede enflasyonun yüzde 4.94 ile 7 yılın zirvesine çıktığını göstermişti.
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endonezya, merkez bankası, enflasyon
endonezya, merkez bankası, enflasyon

Endonezya'da Ocak 2021'den bu yana ilk kez faiz artışı

14:11 23.08.2022 (güncellendi: 14:26 23.08.2022)
© AFP 2022 / ADEK BERRY Endonezya bayrağı
Endonezya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / ADEK BERRY
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Endonezya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler faizin sabit bırakılmasını bekliyordu.
Endonezya para birimindeki zayıflama ve enflasyonla mücadele etmek için beklenmeyen bir faiz artışına imza attı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Endonezya Merkez Bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan artışla yüzde 3.75 seviyesine çıkardı. Ekonomistler bankanın politika faizini yüzde 3.50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu.
Son kararla birlikte banka Ocak 2021'den bu yana ilk kez bir faiz artışı hamlesinde bulunmuş oldu.
Son veriler ülkede enflasyonun yüzde 4.94 ile 7 yılın zirvesine çıktığını göstermişti.
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