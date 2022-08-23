https://sputniknews.com.tr/20220823/ekimde-meclise-gelecek-kira-krizine-arabulucu-cozumu-1060273416.html
Ekimde Meclis'e gelecek: Kira krizine arabulucu çözümü
Ekimde Meclis'e gelecek: Kira krizine arabulucu çözümü
Kira krizinde ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarına çözüm arayışı kapsamında, sorunların zorunlu arabulucuya taşınması gündeme geldi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T08:53+0300
2022-08-23T08:53+0300
2022-08-23T08:54+0300
türkiye
konut
kira
arabuluculuk
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TBMM’nin açılacağı ekim ayında, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların dava öncesi zorunlu arabulucuya gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından Meclis’e sunulacak.Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre bakanlık istatistiklerine göre arabuluculukta ortalama anlaşma oranı yüzde 50’nin üzerinde. En yüksek oran yüzde 57 ile işçi-işveren anlaşmazlıklarında yaşanırken, ticari anlaşmazlıkların yüzde 52’si arabuluculuk ile çözülüyor.Rakamlarla arabuluculukİş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’i anlaşmayla sonuçlandı. Başarı oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti.Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı anlaşmayla sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı yüzde 53 oldu.Tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020’den bu yana görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’inde taraflar el sıkıştı.
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konut, kira, arabuluculuk
konut, kira, arabuluculuk
Ekimde Meclis'e gelecek: Kira krizine arabulucu çözümü
08:53 23.08.2022 (güncellendi: 08:54 23.08.2022) Abone ol
Kira krizinde ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarına çözüm arayışı kapsamında, sorunların zorunlu arabulucuya taşınması gündeme geldi.
TBMM’nin açılacağı ekim ayında, ev sahibi-kiracı arasındaki sorunların dava öncesi zorunlu arabulucuya gönderilmesine ilişkin yasal düzenleme Adalet Bakanlığı tarafından Meclis’e sunulacak.
Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre bakanlık istatistiklerine göre arabuluculukta ortalama anlaşma oranı yüzde 50’nin üzerinde. En yüksek oran yüzde 57 ile işçi-işveren anlaşmazlıklarında yaşanırken, ticari anlaşmazlıkların yüzde 52’si arabuluculuk ile çözülüyor.
Rakamlarla arabuluculuk
İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’i anlaşmayla sonuçlandı. Başarı oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti.
Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı anlaşmayla sonuçlandı. Ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculukta başarı oranı yüzde 53 oldu.
Tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020’den bu yana görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’inde taraflar el sıkıştı.