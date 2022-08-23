https://sputniknews.com.tr/20220823/dugin-suikaste-ugrayan-kizi-daria-ile-son-sohbetlerini-acikladi--1060285152.html
Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı
Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı
Ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, önceki gün Moskova Bölgesi'nde aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina'nın son... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T14:39+0300
2022-08-23T14:39+0300
2022-08-23T14:40+0300
ukrayna krizi
daria dugina
aleksandr dugin
cenaze
ukrayna
suikast
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Daria Dugina için düzenlenen veda töreninde konuşan Dugin, "En sonra 'Traditsiya' festivalinde konuştuğumuzda, 'Baba, ben kendimi savaşçı hissediyorum, kahraman hissediyorum. Böyle kalmak istiyorum. Başka bir kader istemiyorum. Kendi halkımla, ülkemle birlikte olmak istiyorum. Işık gücünün yanında olmak istiyorum' dedi. En önemlisi de bu" ifadelerini kullandı. Kızıyla birlikte girdiği son derste tarihin ışık ve karanlık güçlerin, Tanrı ve düşmanının mücadelesi olduğunu anlattığını belirten Dugin, "Siyasi durumumuz ve Ukrayna'daki savaşımız, Ukrayna'yla değil. Bu da, ışık ve karanlık arasındaki savaşın bir parçası" dedi. FSB, Daria Dugina'ya yönelik suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html
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daria dugina, aleksandr dugin, cenaze, ukrayna, suikast
daria dugina, aleksandr dugin, cenaze, ukrayna, suikast
Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı
14:39 23.08.2022 (güncellendi: 14:40 23.08.2022) Abone ol
Ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, önceki gün Moskova Bölgesi'nde aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina'nın son sözlerini kamuoyuyla paylaştı.
Daria Dugina için düzenlenen veda töreninde konuşan Dugin, "En sonra 'Traditsiya' festivalinde konuştuğumuzda, 'Baba, ben kendimi savaşçı hissediyorum, kahraman hissediyorum. Böyle kalmak istiyorum. Başka bir kader istemiyorum. Kendi halkımla, ülkemle birlikte olmak istiyorum. Işık gücünün yanında olmak istiyorum' dedi. En önemlisi de bu" ifadelerini kullandı.
Kızıyla birlikte girdiği son derste tarihin ışık ve karanlık güçlerin, Tanrı ve düşmanının mücadelesi olduğunu anlattığını belirten Dugin, "Siyasi durumumuz ve Ukrayna'daki savaşımız, Ukrayna'yla değil. Bu da, ışık ve karanlık arasındaki savaşın bir parçası" dedi.
FSB, Daria Dugina'ya yönelik suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.