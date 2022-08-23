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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/dugin-suikaste-ugrayan-kizi-daria-ile-son-sohbetlerini-acikladi--1060285152.html
Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı
Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı
Ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, önceki gün Moskova Bölgesi'nde aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina'nın son... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T14:39+0300
2022-08-23T14:40+0300
ukrayna krizi
daria dugina
aleksandr dugin
cenaze
ukrayna
suikast
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Daria Dugina için düzenlenen veda töreninde konuşan Dugin, "En sonra 'Traditsiya' festivalinde konuştuğumuzda, 'Baba, ben kendimi savaşçı hissediyorum, kahraman hissediyorum. Böyle kalmak istiyorum. Başka bir kader istemiyorum. Kendi halkımla, ülkemle birlikte olmak istiyorum. Işık gücünün yanında olmak istiyorum' dedi. En önemlisi de bu" ifadelerini kullandı. Kızıyla birlikte girdiği son derste tarihin ışık ve karanlık güçlerin, Tanrı ve düşmanının mücadelesi olduğunu anlattığını belirten Dugin, "Siyasi durumumuz ve Ukrayna'daki savaşımız, Ukrayna'yla değil. Bu da, ışık ve karanlık arasındaki savaşın bir parçası" dedi. FSB, Daria Dugina'ya yönelik suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html
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daria dugina, aleksandr dugin, cenaze, ukrayna, suikast
daria dugina, aleksandr dugin, cenaze, ukrayna, suikast

Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı

14:39 23.08.2022 (güncellendi: 14:40 23.08.2022)
© İHAAleksandr Dugin, kızı Dugina
Aleksandr Dugin, kızı Dugina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA
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Ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, önceki gün Moskova Bölgesi'nde aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina'nın son sözlerini kamuoyuyla paylaştı.
Daria Dugina için düzenlenen veda töreninde konuşan Dugin, "En sonra 'Traditsiya' festivalinde konuştuğumuzda, 'Baba, ben kendimi savaşçı hissediyorum, kahraman hissediyorum. Böyle kalmak istiyorum. Başka bir kader istemiyorum. Kendi halkımla, ülkemle birlikte olmak istiyorum. Işık gücünün yanında olmak istiyorum' dedi. En önemlisi de bu" ifadelerini kullandı.
Kızıyla birlikte girdiği son derste tarihin ışık ve karanlık güçlerin, Tanrı ve düşmanının mücadelesi olduğunu anlattığını belirten Dugin, "Siyasi durumumuz ve Ukrayna'daki savaşımız, Ukrayna'yla değil. Bu da, ışık ve karanlık arasındaki savaşın bir parçası" dedi.
FSB, Daria Dugina'ya yönelik suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Darya Dugina - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
Ukrayna krizi
'Dugina suikastinin faili Vovk, sığınmacı olarak Fransa'ya gitti'
12:51
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