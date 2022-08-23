https://sputniknews.com.tr/20220823/dugin-suikaste-ugrayan-kizi-daria-ile-son-sohbetlerini-acikladi--1060285152.html

Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı

Dugin suikaste uğrayan kızı Daria ile son sohbetlerini açıkladı

Ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin, önceki gün Moskova Bölgesi'nde aracının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden kızı Daria Dugina'nın son... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T14:39+0300

2022-08-23T14:39+0300

2022-08-23T14:40+0300

ukrayna krizi

daria dugina

aleksandr dugin

cenaze

ukrayna

suikast

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Daria Dugina için düzenlenen veda töreninde konuşan Dugin, "En sonra 'Traditsiya' festivalinde konuştuğumuzda, 'Baba, ben kendimi savaşçı hissediyorum, kahraman hissediyorum. Böyle kalmak istiyorum. Başka bir kader istemiyorum. Kendi halkımla, ülkemle birlikte olmak istiyorum. Işık gücünün yanında olmak istiyorum' dedi. En önemlisi de bu" ifadelerini kullandı. Kızıyla birlikte girdiği son derste tarihin ışık ve karanlık güçlerin, Tanrı ve düşmanının mücadelesi olduğunu anlattığını belirten Dugin, "Siyasi durumumuz ve Ukrayna'daki savaşımız, Ukrayna'yla değil. Bu da, ışık ve karanlık arasındaki savaşın bir parçası" dedi. FSB, Daria Dugina'ya yönelik suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığını ve Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220823/dugina-suikastinin-faili-vovk-siginmaci-olarak-fransaya-gitti-1060281195.html

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daria dugina, aleksandr dugin, cenaze, ukrayna, suikast