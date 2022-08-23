https://sputniknews.com.tr/20220823/dtso-diyarbakirda-ihracat-yuzde-41-artti-1060286715.html
DTSO: Diyarbakır’da ihracat yüzde 41 arttı
DTSO: Diyarbakır’da ihracat yüzde 41 arttı
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Diyarbakır’ın ihracat oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 41 arttığını... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T15:16+0300
2022-08-23T15:16+0300
2022-08-23T15:16+0300
ekonomi
diyarbakır
ihracat
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2022 Ocak-Temmuz ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 Ocak-Temmuz verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına toplam 163 milyon 721 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Türk, “2021 ilk 7 ayında 115 milyon 372 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamı 2022 yılı ilk 7 ayında yüzde 41’lik bir artış göstererek 163 milyon 721 bin dolar seviyesine çıktı” dedi.‘En fazla ihracat Irak’a yapıldı’Diyarbakır’ın en fazla ihracatı Irak’a yaptığını belirten Türk şunları söyledi: “Irak’a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak 62 Milyon 431 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 25 Milyon 698 bin dolar ile İran takip ederken, Çin, Tacikistan ve Almanya ilk beşe giren ülkeler olmuş. Bu da gösteriyor ki Irak ile ticaretin geliştirilmesi son derece önemli bir unsurdur. Dolayısıyla başta Habur Gümrük Kapısı olmak üzere Irak ile ticareti geliştirecek bütün fiziki altyapıları daha donanımlı hale getirmeli, özellikle vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız.”‘En fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri alanında gerçekleşti’Sektör olarak Diyarbakır’ın 2022 yılında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri alanında gerçekleştirdiğini ifade eden Türk, 42 Milyon 724 bin dolarlık pay ile kimyevi maddeler ve mamulleri ürünleri ilk sırada yer alırken bunu, 28 milyon 724 bin dolar ile Demir ve Demir Dışı Metaller, 21 milyon 189 bin dolar ile Madencilik Ürünleri izlemiş. Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar 17 milyon 234 bin dolar ile dördüncü, Mobilya sektörü de 11 milyon 592 bin dolar ile beşinci sırada yer almış” şeklinde konuştu.‘Yüzde 113’lük rekor bir artış’Diyarbakır ihracatının artış miktarı ve oranı kadar dikkat çeken bir diğer durumun da Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapılan ihracat olduğunu belirten Türk: “2022 Ocak-Temmuz, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 113’lük bir artış göstererek 60 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Yüzde 113’lük rekor bir artış ile ilimizin ihracatına katkıda bulunan Diyarbakır Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu ve ekibine emeklerinden dolayı odamız adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
diyarbakır, ihracat
DTSO: Diyarbakır’da ihracat yüzde 41 arttı
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Diyarbakır’ın ihracat oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 41 arttığını söyledi.Türk, en fazla ihracatın Irak’a kimyevi maddeler ve mamulleri alanında gerçekleştirdiğini söyledi.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı 2022 Ocak-Temmuz ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 Ocak-Temmuz verilerine göre Diyarbakır’dan dünyanın dört bir yanına toplam 163 milyon 721 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Türk, “2021 ilk 7 ayında 115 milyon 372 bin dolar olan Diyarbakır’ın ihracat rakamı 2022 yılı ilk 7 ayında yüzde 41’lik bir artış göstererek 163 milyon 721 bin dolar seviyesine çıktı” dedi.
‘En fazla ihracat Irak’a yapıldı’
Diyarbakır’ın en fazla ihracatı Irak’a yaptığını belirten Türk şunları söyledi: “Irak’a ihracat rakamı bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artarak 62 Milyon 431 bin dolar seviyesine çıkmış. Irak’ı 25 Milyon 698 bin dolar ile İran takip ederken, Çin, Tacikistan ve Almanya ilk beşe giren ülkeler olmuş. Bu da gösteriyor ki Irak ile ticaretin geliştirilmesi son derece önemli bir unsurdur. Dolayısıyla başta Habur Gümrük Kapısı olmak üzere Irak ile ticareti geliştirecek bütün fiziki altyapıları daha donanımlı hale getirmeli, özellikle vize işlemlerini kolaylaştırmalıyız.”
‘En fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamulleri alanında gerçekleşti’
Sektör olarak Diyarbakır’ın 2022 yılında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri alanında gerçekleştirdiğini ifade eden Türk, 42 Milyon 724 bin dolarlık pay ile kimyevi maddeler ve mamulleri ürünleri ilk sırada yer alırken bunu, 28 milyon 724 bin dolar ile Demir ve Demir Dışı Metaller, 21 milyon 189 bin dolar ile Madencilik Ürünleri izlemiş. Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar 17 milyon 234 bin dolar ile dördüncü, Mobilya sektörü de 11 milyon 592 bin dolar ile beşinci sırada yer almış” şeklinde konuştu.
‘Yüzde 113’lük rekor bir artış’
Diyarbakır ihracatının artış miktarı ve oranı kadar dikkat çeken bir diğer durumun da Diyarbakır Gümrük Müdürlüğü üzerinden yapılan ihracat olduğunu belirten Türk: “2022 Ocak-Temmuz, 2021 Ocak-Temmuz döneminde 28 milyon 380 bin dolar ihracat yapılırken, 2022 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 113’lük bir artış göstererek 60 milyon 575 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Yüzde 113’lük rekor bir artış ile ilimizin ihracatına katkıda bulunan Diyarbakır Gümrük Müdürü Mustafa Karacaoğlu ve ekibine emeklerinden dolayı odamız adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.