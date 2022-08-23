https://sputniknews.com.tr/20220823/dsp-genel-baskani-aksakal-tdp-genel-baskani-sarigul-ile-bir-araya-geldi-1060308005.html

DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi

DSP Genel Başkanı Aksakal, TDP Genel Başkanı Sarıgül ile bir araya geldi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T23:54+0300

2022-08-23T23:54+0300

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türkiye

dsp

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

önder aksakal

recep tayyip erdoğan

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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'le bir araya geldi.TDP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan görüşmenin ardından, Aksakal ve Sarıgül basın açıklaması yaptı.Önder Aksakal, Mardin ve Gaziantep'te meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklamasının ardından kayıtların yapılmaya başladığını hatırlatan Aksakal, yeni yapılacak şehir hastanelerinin bünyesine dahil edilecek hastanelere ait binaların, öğrenci barınma sorunun çözülmesi için Kredi Yurtlar Kurumu’na verilmesini önerdi.Aksakal, Sarıgül ile görüşmesinde, halkın tümünün parlamentoda temsili ve milletin kayıtsız şartsız egemenliğini hayata geçirecek bir anayasal düzenin oluşması yönündeki fikir birliği temelinde, devletin güçlü geleceğine katkılar konusunda değerlendirmeler yapıldığını söyledi.'Türkiye, iki ittifaka mahkum kalmayacak kadar demokratiktir'TDP Genel Başkanı Sarıgül de partisinin af talebi, geçim sıkıntısı ve sığınmacılara ilişkin görüşlerini paylaşarak, sığınmacılar konusunda bütün siyasi partilerin işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.Sarıgül, DSP ile gönül bağlarının her zaman devam edeceğini belirterek, "Bu işbirliği ve güç birliğimiz önümüzdeki günlerde inşallah daha da genişleyerek devam edecektir. Türkiye, iki ittifaka mahkum kalmayacak kadar büyük ve demokratiktir" diye konuştu ve şunları ekledi:Aksakal ve Sarıgül, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.'Erdoğan’ı yenebilecek aday değil, o makama en uygun adayı bulmak lazım'Sarıgül, altı muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin soru üzerine, cumhurbaşkanlığı makamının son derece önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek bir adayın değil, makama en uygun adayın bulunması gerektiğini dile getirdi:'Türkiye'yi yönetecek bir kişinin yıpranacak bir kişi olması ihtimali bizde tedirginlik yaratıyor'Aksakal da cumhurbaşkanı adayının siyaset ve devlet tecrübesinin ciddi boyutta olması ve son dakikada çıkarılacak adayların, topluma ne derece katkıda bulunacağının hesaplanması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:'Nasıl bir aday çıkacak ki yıpranma ihtimali vardır?'

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dsp, mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), önder aksakal, recep tayyip erdoğan