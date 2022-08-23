Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/diyarbakirda-dicle-nehrine-giren-cocuk-kayboldu-1060269951.html
Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.’yi bulmak için ekiplerin yaptığı... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T05:11+0300
2022-08-23T05:20+0300
türkiye
sur
diyarbakır
dicle nehri
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060269659_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_43eae62b92bef19585faadb73ed0f776.jpg
Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sürüyor.
türkiye
diyarbakır
dicle nehri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060269659_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9777ba6d9b7c46ccea10319212f40f68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sur, diyarbakır, dicle nehri, çocuk
sur, diyarbakır, dicle nehri, çocuk

Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu

05:11 23.08.2022 (güncellendi: 05:20 23.08.2022)
© İHA / MEHMET TURGUT TAYUZAK - RIDVAN KILIÇ-Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / MEHMET TURGUT TAYUZAK - RIDVAN KILIÇ-
Abone olTelegram
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.’yi bulmak için ekiplerin yaptığı çalışma sürdüğü belirtildi.
Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала