https://sputniknews.com.tr/20220823/diyarbakirda-dicle-nehrine-giren-cocuk-kayboldu-1060269951.html
Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.’yi bulmak için ekiplerin yaptığı... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T05:11+0300
2022-08-23T05:11+0300
2022-08-23T05:20+0300
türkiye
sur
diyarbakır
dicle nehri
çocuk
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Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sürüyor.
türkiye
diyarbakır
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sur, diyarbakır, dicle nehri, çocuk
sur, diyarbakır, dicle nehri, çocuk
Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu
05:11 23.08.2022 (güncellendi: 05:20 23.08.2022) Abone ol
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.’yi bulmak için ekiplerin yaptığı çalışma sürdüğü belirtildi.
Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sürüyor.