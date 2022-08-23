https://sputniknews.com.tr/20220823/diyarbakirda-dicle-nehrine-giren-cocuk-kayboldu-1060269951.html

Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu

Diyarbakır’da Dicle Nehri’ne giren çocuk kayboldu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki A.D. bir süre sonra gözden kayboldu. A.D.’yi bulmak için ekiplerin yaptığı... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T05:11+0300

2022-08-23T05:11+0300

2022-08-23T05:20+0300

türkiye

sur

diyarbakır

dicle nehri

çocuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060269659_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_43eae62b92bef19585faadb73ed0f776.jpg

Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri’nden geçen Dicle Nehri’ne akşam saatlerinde serinlemek için giren A.D., bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler su üstünde botlarla, su altında da dalgıçlarla A.D.’nin bulunması için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sürüyor.

türkiye

diyarbakır

dicle nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sur, diyarbakır, dicle nehri, çocuk