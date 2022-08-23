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Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacak
Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak bir basın toplantısında yaptığı konuşmada "İsrail ile... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T19:33+0300
2022-08-23T20:15+0300
recep tayyip erdoğan
mahmud abbas
basın toplantısı
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile düzenlenen basın toplantısında "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Bu adımların meselenin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" açıklamasında bulundu. "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık" ifadelerine de yeren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:Filistin Devlet Başkanı Abbas ise yaptığı konuşmada "Türkiye ve kurumlarının her alanda Filistin'in yanında yer aldığını bilmekteyiz" ifadesini kullandı. Abbas "Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim" dedi.
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recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, basın toplantısı
recep tayyip erdoğan, mahmud abbas, basın toplantısı

Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacak

19:33 23.08.2022 (güncellendi: 20:15 23.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak bir basın toplantısında yaptığı konuşmada "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile düzenlenen basın toplantısında "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Bu adımların meselenin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" açıklamasında bulundu.
"Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hassasiyetimizi İsrailli muhataplarımıza aktardık" ifadelerine de yeren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum.

Cenin Serbest Sanayi Bölgesi projesi TOBB tarafından yürütülüyor. Haziran ayında TOBB heyetimiz Filistin'i ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulundu. Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu inşaatı da bu yaz TİKA'nın destekleriyle tamamlanıp Maarif Vakfımızca devralındı. Bu yurda merhum annemin adının verilmesinden son derece mütehassıs oldum.

Türkiye olarak bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sanat ve kültür alanında Filistin kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. Filistin Gençlik Orkestrası temmuz ayında eşimin himayesinde bir konser verdi. Filistinli kardeşlerimizin yurtdışı seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyorum. Biz de Filistin'e yönelik turizmi teşvik ediyoruz.

1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum."

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise yaptığı konuşmada "Türkiye ve kurumlarının her alanda Filistin'in yanında yer aldığını bilmekteyiz" ifadesini kullandı. Abbas "Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade ederim" dedi.
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