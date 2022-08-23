Erdoğan: İsrail ile atılan adımlar, Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacak

"Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum.

Cenin Serbest Sanayi Bölgesi projesi TOBB tarafından yürütülüyor. Haziran ayında TOBB heyetimiz Filistin'i ziyaret ederek gerekli incelemelerde bulundu. Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu inşaatı da bu yaz TİKA'nın destekleriyle tamamlanıp Maarif Vakfımızca devralındı. Bu yurda merhum annemin adının verilmesinden son derece mütehassıs oldum.

Türkiye olarak bu yöndeki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sanat ve kültür alanında Filistin kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz. Filistin Gençlik Orkestrası temmuz ayında eşimin himayesinde bir konser verdi. Filistinli kardeşlerimizin yurtdışı seyahatlerinde Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyorum. Biz de Filistin'e yönelik turizmi teşvik ediyoruz.

1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için zaruret olduğunun altını bir kez daha çiziyorum."