https://sputniknews.com.tr/20220823/cinli-kadin-turist-artvindeki-yayla-senliklerinde-guresti-1060262304.html
Çinli kadın turist Artvin'deki yayla şenliklerinde güreşti
Çinli kadın turist Artvin'deki yayla şenliklerinde güreşti
Artvin’de düzenlenen yayla şenliklerine katılan Çinli kadın turist, güreş yapan sporcuları görünce denemek istedi. Güreş komitesinin izniyle kilosunda... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T01:37+0300
2022-08-23T01:37+0300
2022-08-23T01:43+0300
türkiye
çin
turist
güreş
ardanuç
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen yayla şenliklerindeki karakucak güreşlerinde Çinli kadın turist de denemek istedi.İlçedeki Aydın Köyü Söğütdüzü Yaylası'nda bu yıl 21.'isi düzenlenen yayla şenliklerini izleyen Çinli Sisi Zhang isimli kadın turist, şenlikler kapsamında çayırda güreşen sporcuları görünce, güreşmek isteğini ilgililere iletti.Güreş tertip komitesi turistin isteğini kırmayarak, 65 kilogramdaki Egemen Levent isimli sporcuyla güreşmesine izin verdi.Çinli turist Zhang ve Levent çayırda bir süre güreşti. Güreşte Levent, Zhang'ı yendi.Güreş sonunda Levent, rakibinin kolunu havaya kaldırarak medeni cesaretinden dolayı tebrik etti.Zhang, güreş sonrası yaptığı konuşmada, iki yıl önce Rize ve Artvin bölgesine geldiğini ve bu coğrafyayı doğayı çok sevdiğini söyledi.Bölgenin cennet gibi bir doğası olduğunu kaydeden Zhang, "İlk geldiğimde kendime söz vermiştim tekrar geleceğim diye. Doğası cennet. İnsanları çok sıcak. Her şeylerini benle paylaşıyorlar. Peynir veriyorlar, ekmek veriyorlar. Ben sporcuyum. Güreşte güzel bir kültür. Denemek istedim. Süper bir şey" dedi.
türkiye
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ardanuç
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çin, turist, güreş, ardanuç
çin, turist, güreş, ardanuç
Çinli kadın turist Artvin'deki yayla şenliklerinde güreşti
01:37 23.08.2022 (güncellendi: 01:43 23.08.2022) Abone ol
Artvin’de düzenlenen yayla şenliklerine katılan Çinli kadın turist, güreş yapan sporcuları görünce denemek istedi. Güreş komitesinin izniyle kilosunda rakibiyle karşılaşan Çinli kadın turist tuş olmaktan kurtulamadı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen yayla şenliklerindeki karakucak güreşlerinde Çinli kadın turist de denemek istedi.
İlçedeki Aydın Köyü Söğütdüzü Yaylası'nda bu yıl 21.'isi düzenlenen yayla şenliklerini izleyen Çinli Sisi Zhang isimli kadın turist, şenlikler kapsamında çayırda güreşen sporcuları görünce, güreşmek isteğini ilgililere iletti.
Güreş tertip komitesi turistin isteğini kırmayarak, 65 kilogramdaki Egemen Levent isimli sporcuyla güreşmesine izin verdi.
Çinli turist Zhang ve Levent çayırda bir süre güreşti. Güreşte Levent, Zhang'ı yendi.
Güreş sonunda Levent, rakibinin kolunu havaya kaldırarak medeni cesaretinden dolayı tebrik etti.
Zhang, güreş sonrası yaptığı konuşmada, iki yıl önce Rize ve Artvin bölgesine geldiğini ve bu coğrafyayı doğayı çok sevdiğini söyledi.
Bölgenin cennet gibi bir doğası olduğunu kaydeden Zhang, "İlk geldiğimde kendime söz vermiştim tekrar geleceğim diye. Doğası cennet. İnsanları çok sıcak. Her şeylerini benle paylaşıyorlar. Peynir veriyorlar, ekmek veriyorlar. Ben sporcuyum. Güreşte güzel bir kültür. Denemek istedim. Süper bir şey" dedi.