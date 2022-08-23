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https://sputniknews.com.tr/20220823/cinde-ma-on-tayfunu-alarmi-verildi-1060301852.html
Çin'de Ma-on tayfunu alarmı verildi
Çin'de Ma-on tayfunu alarmı verildi
Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu nedeniyle Çin'in Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde alarm verildi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:20+0300
2022-08-23T21:20+0300
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çin
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Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarından itibaren eyalet kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle 3. derece alarm ilan etti.Tayfun nedeniyle eyalette şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki hızlı tren seferleri iptal edildi.Öte yandan, tayfundan etkilenmesi beklenen Hong Kong'da tayfuna karşı yüksek alarm düzeyine geçildi.Hong Kong Gözlemevi, kentin 800 kilometre doğusundan yaklaşan şiddetli tropik fırtına nedeniyle 1. derece tayfun uyarısı yayımladı.Saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya, İnci Nehri Deltası'na doğru hareket eden tayfunun, yarından hafta sonuna dek Çin'in güney kıyılarını etkilemesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220703/hong-kong-aciklarinda-tayfun-vinc-gemisi-alabora-oldu-27-kisi-kayip--1058251641.html
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çin, tayfun, alarm
çin, tayfun, alarm

Çin'de Ma-on tayfunu alarmı verildi

21:20 23.08.2022
© AFP 2022 / VILLAMOR VISAYAMa-on tayfunu
Ma-on tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / VILLAMOR VISAYA
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Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu nedeniyle Çin'in Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde alarm verildi.
Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarından itibaren eyalet kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle 3. derece alarm ilan etti.
Tayfun nedeniyle eyalette şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki hızlı tren seferleri iptal edildi.
Öte yandan, tayfundan etkilenmesi beklenen Hong Kong'da tayfuna karşı yüksek alarm düzeyine geçildi.
Hong Kong Gözlemevi, kentin 800 kilometre doğusundan yaklaşan şiddetli tropik fırtına nedeniyle 1. derece tayfun uyarısı yayımladı.
Saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya, İnci Nehri Deltası'na doğru hareket eden tayfunun, yarından hafta sonuna dek Çin'in güney kıyılarını etkilemesi bekleniyor.
Çin bandıralı vinç ve mühendislik hizmetleri gemisinin, Hong Kong açıklarında tayfun nedeniyle alabora olduğu ve gemideki 27 kişiden haber alınamadığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2022
DÜNYA
Hong Kong açıklarında tayfun: Vinç gemisi alabora oldu, 27 kişi kayıp
3 Temmuz, 13:55
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