https://sputniknews.com.tr/20220823/cinde-ma-on-tayfunu-alarmi-verildi-1060301852.html
Çin'de Ma-on tayfunu alarmı verildi
Çin'de Ma-on tayfunu alarmı verildi
Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu nedeniyle Çin'in Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde alarm verildi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:20+0300
2022-08-23T21:20+0300
2022-08-23T21:20+0300
dünya
çin
tayfun
alarm
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Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarından itibaren eyalet kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle 3. derece alarm ilan etti.Tayfun nedeniyle eyalette şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki hızlı tren seferleri iptal edildi.Öte yandan, tayfundan etkilenmesi beklenen Hong Kong'da tayfuna karşı yüksek alarm düzeyine geçildi.Hong Kong Gözlemevi, kentin 800 kilometre doğusundan yaklaşan şiddetli tropik fırtına nedeniyle 1. derece tayfun uyarısı yayımladı.Saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya, İnci Nehri Deltası'na doğru hareket eden tayfunun, yarından hafta sonuna dek Çin'in güney kıyılarını etkilemesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220703/hong-kong-aciklarinda-tayfun-vinc-gemisi-alabora-oldu-27-kisi-kayip--1058251641.html
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çin, tayfun, alarm
Çin'de Ma-on tayfunu alarmı verildi
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Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfunu nedeniyle Çin'in Guangdong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde alarm verildi.
Guangdong Meteoroloji Bürosu, yarından itibaren eyalet kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle 3. derece alarm ilan etti.
Tayfun nedeniyle eyalette şiddetli rüzgar ve sağanak beklenirken, eyalet merkezi Guangcou ile Şıncın şehirleri arasındaki hızlı tren seferleri iptal edildi.
Öte yandan, tayfundan etkilenmesi beklenen Hong Kong'da tayfuna karşı yüksek alarm düzeyine geçildi.
Hong Kong Gözlemevi, kentin 800 kilometre doğusundan yaklaşan şiddetli tropik fırtına nedeniyle 1. derece tayfun uyarısı yayımladı.
Saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya, İnci Nehri Deltası'na doğru hareket eden tayfunun, yarından hafta sonuna dek Çin'in güney kıyılarını etkilemesi bekleniyor.