https://sputniknews.com.tr/20220823/chpden-bugra-kavuncunun-mansur-yavas-cikisina-yanit-1060283845.html

CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt

CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemesinin ardından... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T13:51+0300

2022-08-23T13:51+0300

2022-08-23T13:51+0300

politika

chp

buğra kavuncu

faik öztrak

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Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yaptığı açıklamalar üzerinde CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklama geldi.Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir'' dedi.Öztrak, ''Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak" şeklinde konuştu.

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chp, buğra kavuncu, faik öztrak