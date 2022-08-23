https://sputniknews.com.tr/20220823/chpden-bugra-kavuncunun-mansur-yavas-cikisina-yanit-1060283845.html
CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt
CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemesinin ardından... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T13:51+0300
2022-08-23T13:51+0300
2022-08-23T13:51+0300
politika
chp
buğra kavuncu
faik öztrak
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Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yaptığı açıklamalar üzerinde CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklama geldi.Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir'' dedi.Öztrak, ''Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak" şeklinde konuştu.
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chp, buğra kavuncu, faik öztrak
chp, buğra kavuncu, faik öztrak
CHP'den Buğra Kavuncu'nun 'Mansur Yavaş' çıkışına yanıt
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sahada en çok duydukları ismin Mansur Yavaş olduğunu söylemesinin ardından CHP'den bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun yaptığı açıklamalar üzerinde CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan bir açıklama geldi.
Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu hatırlatılarak "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir'' dedi.
Öztrak, ''Dün bir defa daha kuvvetli şekilde altı çizildiği gibi, milletimiz emin olsun ortak cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacak" şeklinde konuştu.