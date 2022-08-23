https://sputniknews.com.tr/20220823/cep-telefonuyla-mesajlasan-otobus-soforune--427-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1060258977.html

Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne 427 lira idari para cezası uygulandı

Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne 427 lira idari para cezası uygulandı

Ankara’dan Bartın’a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T00:16+0300

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türkiye

idari para cezası

şoför

otobüs

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Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespiti yapılan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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idari para cezası, şoför, otobüs