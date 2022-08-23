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https://sputniknews.com.tr/20220823/cep-telefonuyla-mesajlasan-otobus-soforune--427-lira-idari-para-cezasi-uygulandi-1060258977.html
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne 427 lira idari para cezası uygulandı
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne 427 lira idari para cezası uygulandı
Ankara’dan Bartın’a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T00:16+0300
2022-08-23T00:29+0300
türkiye
idari para cezası
şoför
otobüs
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Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespiti yapılan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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idari para cezası, şoför, otobüs
idari para cezası, şoför, otobüs

Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförüne 427 lira idari para cezası uygulandı

00:16 23.08.2022 (güncellendi: 00:29 23.08.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW695746Ankara'dan Bartın'a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı
Ankara'dan Bartın'a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCI-AW695746
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Ankara’dan Bartın’a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre cezai işlem uygulandı.
Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı.

Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespiti yapılan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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