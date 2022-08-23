https://sputniknews.com.tr/20220823/bisikletiyle-seyir-halindeyken-yemek-yiyen-adam-duserek-hayatini-kaybetti-1060265212.html
Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti
Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti
Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T02:54+0300
2022-08-23T02:54+0300
2022-08-23T02:59+0300
türkiye
bisiklet
düzce
yemek
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Düzce'de meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı adamın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
türkiye
düzce
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bisiklet, düzce, yemek
Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti
02:54 23.08.2022 (güncellendi: 02:59 23.08.2022) Abone ol
Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Düzce'de meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.