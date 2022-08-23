https://sputniknews.com.tr/20220823/bisikletiyle-seyir-halindeyken-yemek-yiyen-adam-duserek-hayatini-kaybetti-1060265212.html

Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti

Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti

Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bisiklet

düzce

yemek

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Düzce'de meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı adamın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

türkiye

düzce

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bisiklet, düzce, yemek