Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220823/bisikletiyle-seyir-halindeyken-yemek-yiyen-adam-duserek-hayatini-kaybetti-1060265212.html
Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti
Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti
Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T02:54+0300
2022-08-23T02:59+0300
türkiye
bisiklet
düzce
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060265066_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cb318dc01c318da8ee833a1decfb62a2.jpg
Düzce'de meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı adamın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060265066_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f9186c3bafedbfe92bed435da0fc26de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bisiklet, düzce, yemek
bisiklet, düzce, yemek

Bisikletiyle seyir halindeyken yemek yiyen adam düşerek hayatını kaybetti

02:54 23.08.2022 (güncellendi: 02:59 23.08.2022)
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOLDüzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL
Abone olTelegram
Düzce’de bisiklet üzerinde yemek yerken dengesini kaybedip düşen ve kafasını taşa çarpan 68 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Düzce'de meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала