https://sputniknews.com.tr/20220823/bim-cfosu-dortluoglu-12-aylik-enflasyonumuz-yuzde-110-civarinda-1060269489.html

BİM CFO'su Dortluoğlu: 12 aylık enflasyonumuz yüzde 110 civarında

BİM CFO'su Dortluoğlu: 12 aylık enflasyonumuz yüzde 110 civarında

BİM CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, 12 aylık enflasyonlarının yüzde 110 civarında olduğunu belirterek, ciro artışını da yüzde 100'ü aşan bir... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T05:05+0300

2022-08-23T05:05+0300

2022-08-23T05:08+0300

ekonomi

haluk dortluoğlu

enflasyon

zam

bim

ciro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048916742_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_51f74a3c86f06283a1fd9dd5364d36d4.jpg

BİM Finans Direktörü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, yılsonu enflasyon ve ciro beklentilerini değerlendirdi. Bloomgberg HT'ye konuşan Dortluoğlu, asgari ücrette yaşanan artışa paralel şekilde ilk 6 ayda yüzde 37.5'e tekabül eden bir maaş zammı gerçekleştirdiklerini belirtirken, "Aynı şekilde kiralarda da benzer artışlar söz konusu oluyor. Ancak enflasyon şu anda artış trendinde olduğu için ve şu andaki öngörümüzü yüzde 100’ün üzerinde bir yıllık ciro artışı beklentisi olarak revize ettik" ifadelerini kullandı. 'Bu yönetilebilir bir durumda şu anda ama enflasyon yarın bizi nereye götürecek bilmiyoruz'Genel ciro artışlarının da bu rakamların üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Dortluoğlu, "Dolayısıyla bu yönetilebilir bir durumda şu anda ama enflasyon yarın bizi nereye götürecek bilmiyoruz. Bugün için bize sorarsanız bizim şu anda 12 aylık enflasyonumuz yüzde 110 civarında ve Türkiye yılsonunda yüksek bir enflasyonla kapatacak gibi görünüyor. Biz de bu doğrultuda yıllık ciro artışımızı yüzde 100’ün üzerinde bir oranla revize ettik" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20211112/bim-cfosu-dortluoglu-asgari-ucrette-ilk-vergi-dilimi-yuzde-5e-dusmeli-1050724125.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haluk dortluoğlu, enflasyon, zam, bim, ciro