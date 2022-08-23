https://sputniknews.com.tr/20220823/beyrut-limani-patlamasinin-sembolu-silonun-saglam-kisimlari-anit-olarak-korunacak-1060297034.html
Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak
Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut Limanı patlamasının sembolü olan ve bugün kuzey kısmı tamamen yıkılan tahıl silosunun sağlam bölümünün anıt olarak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T19:12+0300
2022-08-23T19:12+0300
2022-08-23T19:17+0300
dünya
beyrut
beyrut limanı
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060297189_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_fcee8b50b2d738eb22ec6ba6f2f839dd.jpg
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, hükümet sarayında Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile tahıl silosunun durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.Haberde, Mikati'nin, 2 yıl önceki liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anısına silonun bugün ayakta kalan güney bölümünün "anıt olarak" korunmasına karar verdiği belirtildi.İki aydır devam eden yangınlar nedeniyle silonun kuzey kısmındaki 8 blok sabah saatlerinde yerle bir olmuştu. Silodan geriye sadece güney kısmındaki bloklar kalmıştı.Tahıl silosunun ilk iki bloku 31 Temmuz, diğer 4 bloku da liman patlamasının ikinci yılına rastlayan 4 Ağustos'ta yıkılmıştı.Beyrut Limanı patlamasıBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin olay nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220804/beyrut-limani-patlamasinin-yildonumu-patlamanin-sembolu-bugday-silosunda-yeni-cokme-meydana-geldi-1059509762.html
beyrut
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060297189_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_bb1eb1e5440fea48d1e3d742762909ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beyrut, beyrut limanı, lübnan
beyrut, beyrut limanı, lübnan
Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak
19:12 23.08.2022 (güncellendi: 19:17 23.08.2022) Abone ol
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Beyrut Limanı patlamasının sembolü olan ve bugün kuzey kısmı tamamen yıkılan tahıl silosunun sağlam bölümünün anıt olarak kalmasına karar verdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, hükümet sarayında Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ile tahıl silosunun durumunu görüşmek üzere bir araya geldi.
Haberde, Mikati'nin, 2 yıl önceki liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anısına silonun bugün ayakta kalan güney bölümünün "anıt olarak" korunmasına karar verdiği belirtildi.
İki aydır devam eden yangınlar nedeniyle silonun kuzey kısmındaki 8 blok sabah saatlerinde yerle bir olmuştu. Silodan geriye sadece güney kısmındaki bloklar kalmıştı.
Tahıl silosunun ilk iki bloku 31 Temmuz, diğer 4 bloku da liman patlamasının ikinci yılına rastlayan 4 Ağustos'ta yıkılmıştı.
Beyrut Limanı patlaması
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin olay nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.