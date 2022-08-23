https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-yanik-sel-felaketinden-etkilenen-zonguldaka-500--bin-lira-kaynak-aktarildi-1060259180.html

Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldı

Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T00:31+0300

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türkiye

derya yanık

sel

zonguldak

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Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 26 Haziran'da başlayan ve Batı Karadeniz'de birçok ili etkileyen sel felaketinin ardından hanelere yapılan yardımların sınırlı kaldığına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirtti.Yavuzyılmaz'ın, afet bölgesindeki illere ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için hızlıca aktardıkları yardım miktarını konu ederek 'hesap soracağın' ifade ettiğini aktaran Yanık, "Bakanlık olarak Zonguldak ilimize acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 500 bin Türk lirası kaynak aktardık" bilgisini verdi.Yanık, acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın, bölgede haneleri tek tek ziyaret edip hasar tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

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