Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldı
00:31 23.08.2022 (güncellendi: 00:32 23.08.2022)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
© AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 26 Haziran'da başlayan ve Batı Karadeniz'de birçok ili etkileyen sel felaketinin ardından hanelere yapılan yardımların sınırlı kaldığına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirtti.
Yavuzyılmaz'ın, afet bölgesindeki illere ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için hızlıca aktardıkları yardım miktarını konu ederek 'hesap soracağın' ifade ettiğini aktaran Yanık, "Bakanlık olarak Zonguldak ilimize acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 500 bin Türk lirası kaynak aktardık" bilgisini verdi.
Yanık, acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın, bölgede haneleri tek tek ziyaret edip hasar tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Vakıfların, hane ve eşya zarar tespiti çalışmalarının sonucunda, ilgili afetzedelere ayrıca zarar tazmini olarak maddi destek sağlanacaktır. Kaldı ki Bakanlığımız dışında AFAD gibi kamu kurumlarımız da afetten zarar gören tüm illere gerekli kalemlerde aktarımda bulundular.
Bölge milletvekili olarak Sayın Yavuzyılmaz'ın bu durumdan haberinin olmamasına imkan yok. Durumdan haberdarken bu açıklamayı yapması kamuoyunu yanıltma çabasından başka bir şey değildir. Durumdan gerçekten haberdar değilse, onun da takdiri değerli Zonguldak halkınındır."
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 26 Haziran 2022 tarihinde başlayan ve Batı Karadeniz’de birçok ili etkileyen sel felaketinden sonra hanelere yaptığımız yardımla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuş.https://t.co/jDFzzeoG4r— Derya Yanık (@deryayanikashb) August 22, 2022