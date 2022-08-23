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https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-yanik-sel-felaketinden-etkilenen-zonguldaka-500--bin-lira-kaynak-aktarildi-1060259180.html
Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldı
Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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derya yanık
sel
zonguldak
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Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 26 Haziran'da başlayan ve Batı Karadeniz'de birçok ili etkileyen sel felaketinin ardından hanelere yapılan yardımların sınırlı kaldığına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirtti.Yavuzyılmaz'ın, afet bölgesindeki illere ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için hızlıca aktardıkları yardım miktarını konu ederek 'hesap soracağın' ifade ettiğini aktaran Yanık, "Bakanlık olarak Zonguldak ilimize acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 500 bin Türk lirası kaynak aktardık" bilgisini verdi.Yanık, acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın, bölgede haneleri tek tek ziyaret edip hasar tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
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derya yanık, sel, zonguldak
derya yanık, sel, zonguldak

Bakan Yanık: Sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldı

00:31 23.08.2022 (güncellendi: 00:32 23.08.2022)
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 26 Haziran'da başlayan ve Batı Karadeniz'de birçok ili etkileyen sel felaketinin ardından hanelere yapılan yardımların sınırlı kaldığına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirtti.
Yavuzyılmaz'ın, afet bölgesindeki illere ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için hızlıca aktardıkları yardım miktarını konu ederek 'hesap soracağın' ifade ettiğini aktaran Yanık, "Bakanlık olarak Zonguldak ilimize acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 500 bin Türk lirası kaynak aktardık" bilgisini verdi.
Yanık, acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın, bölgede haneleri tek tek ziyaret edip hasar tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Vakıfların, hane ve eşya zarar tespiti çalışmalarının sonucunda, ilgili afetzedelere ayrıca zarar tazmini olarak maddi destek sağlanacaktır. Kaldı ki Bakanlığımız dışında AFAD gibi kamu kurumlarımız da afetten zarar gören tüm illere gerekli kalemlerde aktarımda bulundular.
Bölge milletvekili olarak Sayın Yavuzyılmaz'ın bu durumdan haberinin olmamasına imkan yok. Durumdan haberdarken bu açıklamayı yapması kamuoyunu yanıltma çabasından başka bir şey değildir. Durumdan gerçekten haberdar değilse, onun da takdiri değerli Zonguldak halkınındır."
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