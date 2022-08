https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-varank-dikey-inisli-roket-yarismasini-izledi-ilk-kez-turkiyede-gerceklestiriyoruz-1060289057.html

Bakan Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'nı izledi: 'İlk kez Türkiye'de gerçekleştiriyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Dikey İnişli Roket Yarışması'nı dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 108 takım tüm Türkiye'den bu yarışmaya... 23.08.2022

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'nı dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "108 takım tüm Türkiye'den bu yarışmaya başvurdu ve 1000'den fazla gencimiz bu yarışmalarda mücadele etmek için ter döktü. Alana gelebilen 10 takımımız burada, onlar da peyderpey atışlarını yapıyor." dedi.Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması'nı takip etti. TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.Yarışma öncesinde stantları gezerek tasarlanan roketleri inceleyen Varank, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı. Daha sonra roketlerin dikey iniş gerçekleştireceği alana geçen Varank, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Varank, yarışmanın ilk kez düzenlendiğine işaret ederek, son dönemde ABD'de roketlerin tekrar kullanılması ve dikey iniş gerçekleştirmesiyle ilgili teknolojilerin geliştirildiğini anımsattı.Bu kapsamda Türk gençlerini bu alana yönlendirmek amacıyla bir yarışma başlattıklarını anlatan Varank, "Dikey İnişli Roket Yarışması'nı dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 108 takım tüm Türkiye'den bu yarışmaya başvurdu ve 1000'den fazla gencimiz bu yarışmalarda mücadele etmek için ter döktü. Alana gelebilen 10 takımımız burada, onlar da peyderpey atışlarını yapıyor." diye konuştu.Varank, TEKNOFEST'in uzay, havacılık ve teknoloji farkındalığını artırmak üzere başlatılan bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de daha önce de yapılan teknoloji yarışmalarına yenilerini ekleyerek etkinlikleri tek çatı altında topladıklarını kaydetti.Bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı yarışmaların düzenlendiğine işaret eden Varank, "Çip tasarımından roket yarışmalarına, insansız su altı araçları yarışmalarından kutup araştırmalarına kadar farklı kategorilerde, daha ortaokul çağından itibaren çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.'Yakaladığımız havadan memnunuz'Varank, TEKNOFEST'te yakalanan havadan memnun olduklarını belirterek, 2018'de 5 bin takımın 150 bin yarışmacının olduğu etkinliği, artık 40 farklı kategoride 150 bin takım ve 600 bin yarışmacının yarıştığı bir organizasyona dönüştürmeyi başardıklarını bildirdi.Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının TEKNOFEST'teki katkılarına değinen Varank, şöyle devam etti:"Bu fikir ilk defa bir STK'den çıktı. Biz de kamu tarafı olarak destek olmaya çalışıyoruz. Dijital Dönüşüm Ofisimiz, siber güvenlik anlamında yarışmalar düzenliyor. Savunma sanayi şirketlerimiz farklı kategorilerde yarışmalar düzenliyor. TÜBİTAK, en büyük katkıyı veren kurumlardan biri. Zaten Bakanlığımız T3 Vakfı ile beraber bu işin yürütücüsü. İşte bu vizyonu ortaya koymaya, gençlerin önüne farklı alternatifler koymaya çalışıyoruz."Varank, Türkiye'de TEKNOFEST kuşağının inşa edilmeye başlandığının altını çizerek, şöyle konuştu:"TEKNOFEST ateşiyle Türkiye'de artık çocuklar uzay, havacılık sektörlerinde çalışmak istiyor, bilim insanı olmak istiyor, araştırma geliştirme alanında daha fazla gayret göstermeye çalışıyor. Biz de onların önünü açarak aslında Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir işe imza atmış oluyoruz. TEKNOFEST kuşağı gümbür gümbür geliyor. TEKNOFEST kuşağı bu ülkenin geleceğini yazacak kuşak olacak. Türkiye'nin başarı hikayelerini onlar yazacak. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların başarılarıyla gurur duyuyoruz ve onları desteklemeye devam edeceğiz."'Bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum'Bu yarışmalarda ter döken gençlerin 30 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz'in finalinde de olacağını dile getiren Varank, Türkiye'nin dört bir yanından teknoloji firmalarının kabiliyetlerini sergileyeceği, çeşitli hava gösterileri ve etkinliklerin yapılacağı TEKNOFEST'e bütün vatandaşları davet ettiğini söyledi.Varank, Dikey İnişli Roket Yarışması'na katılan yarışmacıların roketleri arasında güzel tasarımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Çok güzel tasarımlar var. Bu işi çok profesyonel bir şekilde başarmış genç arkadaşlarımız var, biraz daha amatör görüntülü roketlerimiz var ama burada önemli olan, Türkiye'nin dört bir yanından gençler takımlarını kuruyorlar, takım mücadelesi nedir, gayret gösteriyorlar, SAGE gibi önemli bir enstitümüz de bu genç kardeşlerimize hem teknik destek hem mentorluk desteği veriyor. Bunun yanında her bir takıma 65 bin liraya kadar maddi destek veriyor. Bu gençler bu alanlara yönelsinler çalışsınlar diye. Onun için her bir genç kardeşimizi başarılı bulduk, her bir genç kardeşimizi de gönlümüzde birinci ilan ettik ama bu bir yarışma tabii ki roketlerini yarıştıracaklar, bakalım hangi takım birinci olacak."TEKNOFEST için başka ülkelerden talepler geldiğini ve katılımcı olmak isteyenlerin bulunduğunu anlatan Varank, "Bu talepleri değerlendiriyoruz, seneye hangi ülkede yaparız, arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Özellikle Orta Asya'dan Türk dünyasından büyük talep var. Türk dünyasını birleştirici siyasi adımlar şu anda atıyoruz. Belki ortak bir etkinliği hep beraber düzenleyebiliriz." dedi.'Daha önce roket yarışmalarına katılmış ekipler'Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST yarışmalarının bütün heyecanıyla sürdüğünü belirterek, "Bugün dikey iniş yarışmalarındaki ekipleri gördük. Bu ekiplerin hemen hepsi roket yarışmasına katılmış ekipler. Değişik teknolojileri deniyorlar, hepsine başarılar diyoruz." diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Bakan Varank ile HackKaradeniz yarışmasında bir günlüğüne "siyah şapkalı hacker" olduklarını anımsattı.Koç, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmaların Zonguldak, Giresun, Ordu, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi illerde düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.TÜBİTAK Başkanı Mandal da TEKNOFEST coşkusunun her yıl farklı kategorilerdeki yarışmalarla yenilendiğini, bu yıl TÜBİTAK'ın, düzenlenen 40 farklı kategorideki yarışmanın 15'ini koordine ettiğini dile getirdi.Bu yarışmalardan dördünün ilk kez düzenlendiğini anlatan Mandal, "Bu sürece aktif bir şekilde katkı vermeye çalışıyoruz. Geleceğimizi TEKNOFEST'teki gençlerimizde görüyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, yarışma kapsamında tasarlanan roketlerin atışları yapıldı.

