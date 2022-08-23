https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-soylu-son-zamanlarda-muhalefet-yargilanacaksiniz-diyor-niye-yargilanacagiz-kardesim-1060284662.html

Bakan Soylu: Son zamanlarda muhalefet "yargılanacaksınız" diyor, niye yargılanacağız kardeşim?

Bakan Soylu: Son zamanlarda muhalefet "yargılanacaksınız" diyor, niye yargılanacağız kardeşim?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin, iktidara yönelik "yargılanacaksınız" şeklindeki söylemlerine dikkat çekerek, "Niye yargılanacağız kardeşim?" diye... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T14:25+0300

2022-08-23T14:25+0300

2022-08-23T14:25+0300

politika

süleyman soylu

ak parti

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Soylu, muhalefetin son dönemdeki söylemlerine işaret ederek "Son zamanlarda 'yargılanacaksınız' diyor. Niye yargılanacağız kardeşim? Yargıladınız Adnan Menderes'i siz astınız. CHP kadroları ve İnönü'nün kendisi asmıştır. Amerika ve Avrupa ile ortak şekilde astırdılar" diye konuştu.Soylu şu ifadeleri kullandı:"Hürriyet gazetesinde 6 aydır bir koyamadıkları fotoğrafı sözleriyle Meclis'te söylüyorlar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın? Apo'yu. Söylüyorsun! Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın, S-400'ü geri iade edeceksin, İHA ve SİHA'yı kullanmayacaksın. Etraftaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye'nin ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türkiye'yi eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkûm edeceksiniz. PKK'yı KCK'yı PYD'yi... Hem etrafımızdaki coğrafyaya hem Türkiye'ye hâkim etmeye çalışacaksınız Yargılayacaksınız da ne yapacaksınız, büyükelçilerin 'şu adamı çıkartacaksınız' diye verdiği talimatları yerine getireceksiniz."'Tayyip erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum'Biz çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz. Millet her şeyi gören, anlayan ve bilendir. Bizim milletimize yanlış bir işimiz, ihanetimiz olmadı. Milletimizi masada başkalarına devreden anlayışımız olmadı. Kendi makamımız, çıkarımız için ülkemizi başka ülkelere devreden bir sürecimiz olmadı.Milletle beraber olacağız, diz kıracağız. Kapı kapı çalışmalıyız.Arkadaşlara hep söylüyorum, Tayyip Erdoğan kadar çalışın yeter. Yıllardır çalıştıkça sevgisi bitmeyen, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmeye çalıştıkça daha büyük gayret oraya koyan bir lider... 100 yılda bir gelir. Bana diyorlar ki sen de çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun, ne zaman uyuyorsun... Ben açık söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum... Onun zamanında ne yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. 6 yıldır İçişleri Bakanıyım, bana bir kez bir özgüven eksikliği yüklememiştir Tayyip Erdoğan... Hiçbir arkadaşımıza... Yeter ki millet için, ülke için çalışalım. Biz Erdoğan'ı kaybedersek, sadece Türkiye değil, etrafımızdaki coğrafya, bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder.

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süleyman soylu, ak parti