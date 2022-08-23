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https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-nebati-kredi-faizlerinin-tcmb-faiz-oranlarina-yakinsayacagini-bekliyoruz-1060278931.html
Bakan Nebati: Kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağını bekliyoruz
Bakan Nebati: Kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağını bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek paketi çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açıklanacağını söyledi. Bakan Nebati... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T11:46+0300
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ekonomi
nureddin nebati
kredi
faiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirlilere destek, kredi faizleri ve bireysel kredilerle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:'Kredi faizleri MB faizine yakınsayacak''Bireysel kredilerde sıkıntı olmaz'KYK borçları
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nureddin nebati, kredi, faiz
nureddin nebati, kredi, faiz

Bakan Nebati: Kredi faizlerinin TCMB faiz oranlarına yakınsayacağını bekliyoruz

11:46 23.08.2022 (güncellendi: 12:05 23.08.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dar gelirliler için iki yeni destek paketi çalışmalarının tamamlandığını ve yakında açıklanacağını söyledi. Bakan Nebati, "Kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirlilere destek, kredi faizleri ve bireysel kredilerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(Dar gelirliler için düzenleme hazırlığı) Dar gelirlilere 2002'de 1,6 milyar lira destek veriliyordu, bugün 145 milyar lirayı aştı. Bütçe içindeki payı 1,3'den 5,1'e çıktı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artması destek ihtiyacı hissettirdi. 4 milyon haneye destek veriyoruz. Dünyada en çok hanehalkını doğalgaz konusunda destekleyen ülkelerin başında geliyoruz. Doğalgazda hanelere sağladığımız destek yüzde 82'yi aştı, önümüzdeki dönemde de bunlara yönelik adım atılacak. Konut fiyatlarında ve kirada normalleşme gelmeye başladı. Dar gelirlilere iki yeni destek (İcra, haciz ve konut desteği) için çalışmalar tamamlandı, yakında açıklanacak.

'Kredi faizleri MB faizine yakınsayacak'

(Ticari kredilere faiz sınırı) Bu adım ile faizlerde gerileme hedeflendi. 2021'in 20 Aralık'ında Türkiye Ekonomi Modeli açıklandı. Atılan adımların ve en son cuma günü alınan tedbirlerin bir arada düşünülerek yola çıkılması lazım. Merkez Bankası ile ticari kredi faiz oranlarında makas açılmış durumda. Yüzde 23'e kadar faiz oranlarını kullanan finansal sektör karşılık ayırmasına gerek yok. Yüzde 23'ü aşarsa yüzde 20'lik bir zorunlu karşılık var. Yüzde 29'u aşarsan yüzde 90'lık yeni bir menkul kıymet koyacaksın. Bankalar pazartesi itibarıyla menkul kıymetlere olan ilgilerini artırdılar. İki ve 10 yıllık tahvil faizlerinde tarihi düşüş trendini yakalamış olduk. Menkul kıymetlere olan ihtiyaçla hazinenin borçlanma oranı düşmüş oluyor. Büyük ihtimalle kredi faizlerinin Merkez Bankası faiz oranlarına yakınsayacağı konusunda beklentimiz var.

'Bireysel kredilerde sıkıntı olmaz'

Bireysel kredilerle ilgili kullanımda sıkıntı olacağına ihtimal vermiyoruz. Amacımız yatırımların artırılması yönünde kredi vermek, öbür tarafta da bireysel tüketicilerin her türlü desteğini sağlama için geri adım söz konusu olmayacak.
2021 yılında cari açık 13 milyar dolar. Türkiye sıkıntı yaşamadan bunu atlattı. Türkiye ödemeler dengesini karşılama konusunda sıkıntı yaşamadı. 2022 haziranda 32,7 milyar dolar cari açığımız var. 6 aylık süreçte cari açık 45 milyar dolar seviyesine gelsin. İlk 6 ayda 32 milyar dolarını karşıladık. Bundan sonra karşılaşabileceğimiz 13 milyar dolar. Türkiye bunu çok rahat bir şekilde karşılar.
Aralık ayında baz etkisiyle başlayacak olan enflasyondaki düşüş, 2023'te devam edecek

KYK borçları

Ekimde Meclis açılır açılmaz torba yasamız olacak. Bu ve buna benzer alanlar da dahil olmak üzere torba yasada bunların tamamını çözmüş olacağız.
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